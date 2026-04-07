У Китаї історія 90-річного чоловіка зворушила тисячі людей — він уже багато років подорожує країною на велосипеді після трагічної втрати всіх близьких.

Як пише SCMP, йдеться про Чжана Чжун’ї із міста Кайфен. Попри свій вік, чоловік зберігає ясний розум, говорить чітко та часто усміхається, знаходячи розраду у природі та русі.

Його історія стала відомою після випадкової зустрічі з місцевою мешканкою Бай Сяобай у місті Путянь. Жінка зупинилася, щоб допомогти йому штовхати його триколісний велосипед — і саме під час розмови він розповів про своє минуле.

У 1990-х роках Чжан пережив страшну трагедію: у автокатастрофі загинули його син, невістка та восьмирічний онук. Наступного року внаслідок хвороби померла його дружина, не витримавши втрати.

«Втративши родину протягом двох років, я покинув дім і почав кочувати», — згадує він.

Після цього він вирушив у багаторічну подорож країною. Спочатку велосипедом, а згодом — на триколісному транспорті, він проїхав тисячі кілометрів, віддаляючись від рідних місць, щоб не повертатися до болісних спогадів.

Його маршрут охопив майже весь Китай — від північного заходу до південних регіонів. Він побував у таких регіонах, як Сіньцзян, Ганьсу, Шанхай, Чжецзян, а також у містах півдня, зокрема Сямен і Цюаньчжоу.

З часом Чжан почав уникати рідного міста, побоюючись, що спогади можуть знову завдати болю. Натомість він обрав життя в дорозі.

«Я відпустив минуле. Тепер я хочу провести решту життя, подорожуючи та милуючись красою природи», — сказав він.

Чжан Чжун’ї / © скриншот з відео

Попри вік, чоловік продовжує триматися національних автомагістралей, вірячи, що навіть без карти не заблукає. Однак його пам’ять поступово слабшає, і він уже не може згадати точну адресу свого дому.

Протягом своїх подорожей Чжан часто покладається на доброту незнайомців. Місцеві жителі допомагають йому їжею, одягом і підказують дорогу.

Особливу роль у його історії відіграла Бай Сяобай. Вона щодня відвідувала його, допомагала з побутом, святкувала з ним день народження та навіть навчила користуватися мобільним телефоном, щоб вони могли залишатися на зв’язку.

У відповідь Чжан ділився історіями свого життя та розповідав про традиції рідної провінції, хоча мав лише початкову освіту.

Бай також започаткувала своєрідну «естафету доброти», закликаючи інших людей допомагати старому мандрівнику.

Хоча один із волонтерів пропонував йому житло, Чжан відмовився: «Це не жебрацтво. Це життя, яке я обрав».

Чжан Чжун’ї / © скриншот з відео

Навіть під час подорожі він намагався приносити користь іншим — його триколісний велосипед був обклеєний оголошеннями про зниклих людей.

Його історія стала вірусною в соцмережах, коли його помітили у місті Фучжоу. Там він зізнався, що почав сумувати за домом і планує поступово повертатися.

Згідно з повідомленнями, він має намір продовжити шлях на північ до гори Уїшань, а згодом повернутися до Кайфеня.

Місцева влада вже заявила, що після повернення він отримає пенсію за віком та соціальну підтримку.

