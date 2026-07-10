"Посуда" чи "посуд": як правильно українською / © pexels.com

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Єдиною літературною нормою української мови є слово «посуд». Саме його використовують для позначення предметів, призначених для приготування, подавання та зберігання їжі й напоїв.

Натомість слово «посуда» не належить до нормативної української лексики. Воно з’явилося під впливом російської мови та закріпилося в повсякденному мовленні, однак у словниках української літературної мови такої форми немає.

Саме тому правильно говорити:

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мити посуд;

купити новий посуд;

набір посуду;

магазин посуду.

Чому слово «посуда» вважають помилкою

Багато слів, які українці використовують із дитинства, насправді є суржиком або кальками з інших мов. До них належить і слово «посуда».

Українська мова має власну усталену назву — «посуд», яка існує вже багато століть. Саме вона зафіксована в академічних словниках і відповідає сучасним мовним нормам.

Якщо ви прагнете говорити грамотно, слово «посуда» краще виключити зі свого словникового запасу.

Звідки походить слово «посуд»

Мовознавці пояснюють, що слово «посуд» має давнє слов’янське походження. Воно пов’язане зі стародавнім значенням дієслова «судити», яке колись означало «вміщувати» або «класти в ємність».

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Від цього самого кореня утворилися й інші українські слова:

посудина;

судок;

судно.

Спочатку вони позначали різні місткості для зберігання речей чи продуктів, а згодом слово «посуд» стало загальною назвою всіх кухонних виробів.

Чим відрізняються «посуд» і «посудина»

Ці слова мають різне значення.

Посуд — це загальна назва всіх кухонних предметів: тарілок, чашок, каструль, келихів, мисок, сковорідок тощо.

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Посудина — це окрема ємність. Наприклад:

банка;

пляшка;

глечик;

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миска;

пляшка для води.

Тобто кожна посудина є посудом, але не весь посуд можна назвати посудиною.

Які слова можна використовувати замість «посуд»

Залежно від контексту можна вживати й інші українські слова:

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кухонне начиння;

кухонне приладдя;

столовий посуд;

сервіз;

набір посуду.

Водночас саме слово «посуд» залишається універсальним і найбільш правильним варіантом.

Якщо хочете, щоб ваше мовлення відповідало нормам сучасної української мови, використовуйте слово «посуд». Варіант «посуда» є ненормативним і виник під впливом іншої мови. Невелика зміна у слововживанні зробить ваше мовлення природнішим, грамотнішим і ближчим до літературної української.

FAQ

Як правильно: «посуд» чи «посуда»?

Правильно говорити «посуд». Саме це слово є нормативним в українській мові та зафіксоване в академічних словниках. Форма «посуда» не відповідає літературній нормі.

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Чи є слово «посуда» в українській мові?

У сучасній літературній українській мові слово «посуда» не вважається нормативним. У офіційному мовленні, навчанні та діловому спілкуванні рекомендується використовувати слово «посуд».

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