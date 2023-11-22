91-річний мільйонер шукає наречену: він назвав критерії (фото)

Австрійський мільйонер Ріхард Люгнер – засновник та власник будівельної компанії – заявив, що шукає наречену.

Про це пише BILD.

91-річний бізнесмен був одружений шість разів. Втім, він не втрачає надії знову знайти кохання.

Бажання його серця: "Жінка, яка мені підходить і з якою я хочу жити. Жити треба активно – навіть у коханні! І мені все ще подобається бути активним, і я справді хочу бути з кимось".

В інтерв'ю Kronen Zeitung він поділився своїми критеріями, за якими обиратиме обраницю. Так, потенційна кохана має бути старше 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові.

Ріхард Люгнер / Фото: Getty Images

Насамперед бізнесмена цікавить розум, а не зовнішність жінки.

"Маленька, висока, колір шкіри – це не має значення. Вона має бути розумною, але не має значення, брюнетка вона, шатенка чи блондинка. Неважливо, великі у неї груди або маленькі. Вона має бути милою", - заявив холостяк.

Поки що жодна обраниця не принесла австрійцю довговічного щастя. Від 1991 по 2007 рік він кохав "Маусі". Потім він крутив романи з "Хасі", "Кафер", "Бембі", "Каці" та "Колібрі". 2014 року Люгнер зробив "Спаті" своєю п'ятою дружиною, але розлучився через два роки. Його кохання до "Зебри" та заручини з "Б'єнхен" також були недовговічними. Вони розірвали стосунки на Різдво 2021 року.

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