92-річна бабуся втекла з будинку для літніх людей, перелізши через 2,15-метрові ворота – відео

У Китаї бабуся стала зіркою Мережі після того, як перелізла через двометрові ворота будинку для літніх людей.

Про це пише The Straits Times.

92-річна жінка мешкала у закладі в місті Яньтай. Одного дня вона вирішила втекти, тому вдалася долати перешкоду висотою 2,15 метра.

У відео видно, як літня жінка схопилася за верхівку металевих воріт, підняла своє тіло і обережно приземлилася на бік "свободи". Для цього їй знадобилося всього лише 24 секунди.

Директор будинку для літніх людей заявив, що жінка страждає на серйозну хворобу Альцгеймера. Він також поділився, що її зріст 160 см і вона захоплюється фізичними вправами та скелелазінням.

У результаті, втікачку знайшли на околиці закладу його співробітники.

Тим часом, у Мережі користувачі активно коментують побачене: "У її віці падіння може бути фатальним", "Її рівень фізичної підготовки кращий, ніж у тих, хто народився 1992 року", "92 роки? Я навіть не міг перелізти через нього, коли мені було 29 років".

Нагадаємо, 64-річна бабця та її 26-річний чоловік ефектно розсекретили стать дитини. Невдовзі жінка стане мамою увосьме.

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