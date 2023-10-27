92-річний чоловік шокував, пройшовши Гранд-Каньйоном від краю до краю: скільки кілометрів він подолав

92-річний чоловік здійснив похід Гранд-Каньйоном від краю до краю і тепер вважається найстарішою людиною, яка зробила це.

Про це повідомляє fox9.com.

Альфредо Аліага приєднався до своєї доньки, зятя і двох свідків у поході одним із семи природних чудес світу. Після двох днів і понад 21 години походу він перевершив попереднього рекордсмена і став найстарішим, хто здійснив 38-кілометрову подорож від північного краю до південного.

Це був не перший похід Альфредо Гранд-Каньйоном від краю до краю – він робив це кілька разів, і зовсім нещодавно, 2022 року, – але це був перший похід, коли на вершині на нього чекало від 50 до 100 осіб, щоб підбадьорити.

Альфредо Аліага / Фото: fox9.com

Пристрасть Альфредо до Гранд-Каньйону почалася від 1990-х років: він має ступінь доктора геології та завжди захоплювався гірськими породами. Після того, як він вийшов на пенсію 1996 року, Альфредо та його дружина провели рік у фургоні, мандруючи Сполученими Штатами та їхніми національними парками.

"І те, що справді запам'яталося йому, – це Гранд-Каньйон", – пояснив його зять Юрген Бухенау.

Гранд-Каньйон / Фото: gaurani.almightywind.info

Любов Альфредо до піших походів привела його та його дружину до довгого списку пригод, зокрема поїздок до Австралії, Чилі та базового табору Евересту. Після смерті коханої 2006 року він повернувся до Непалу у віці 75 років і пройшов шеститижневий маршрут, складніший за базовий табір Евересту.

Проте донька Анабель не була така впевнена в тому, що Альфредо спробує встановити світовий рекорд, коли її чоловік і батько вперше почали це обговорювати.

"Коли я почула про Книгу рекордів Гіннеса, я подумала: "Це божевілля, – сказала Анабель. – Ми просто нормальні люди. Ми не робимо таких речей".

Але після подальшого обговорення цього питання – і усвідомлення, що йому залишилося лише декілька місяців до того, щоб побити світовий рекорд минулого року – Анабель надихнула на цю ідею.

"Спочатку він хотів зробити це від краю до краю за 24 години, тому навіть не хотів зупинятися", – сказала Анабель. "І ми з чоловіком обоє сказали "ні".

Альфредо Аліага / Фото: fox9.com

Щоб підготуватися, Альфредо гуляв по три години щодня від січня до травня, місяць, коли спочатку мав відбутися похід. Втім, він не зміг поборотися за рекорд у травні: північний край був закритий через надто велику кількість снігу.

"Отже, ми пройшли шлях від краю до річки, і він був у кращій формі, ніж я, – згадує Анабель. – Це так шалено усвідомлювати, що навіть у 91 з половиною… ти все ще можеш змусити свої м'язи стати сильнішими".

Перш ніж повторити спробу цього місяця, Юрген та Анабель розмістили повідомлення в соціальних мережах і попросили свідків-добровольців зустрітися з ними. За їхніми словами, реакція була приголомшливою і привела до великої популярності Альфредо. Ближче до кінця походу Альфредо навіть довелося сховати обличчя, щоб його не впізнали.

Альфредо Аліага / Фото: fox9.com

Юрген думає, що вони б закінчили похід на годину раніше, якби не всі люди, які зупинялися, щоб зробити селфі з Альфредо.

Це був незабутній досвід для всіх учасників, але Альфредо, за загальним визнанням, більше натхненний поїздкою наступного року – коли він зможе зупинитися, щоб розповісти своїй сім'ї (знову) про всі камені та утворення Гранд-Каньйону.

"Цього разу йому було дуже мало геології, що, напевно, для нього сумно, тому ми вже плануємо повернутися", – сказала Анабель.

Гранд-Каньйон / Фото: Bodo Travel

Книга рекордів Гіннесса ще не підтвердила світовий рекорд – це процес, який триває декілька місяців. Але Юрген та Анабель досі отримують електронні листи від людей, які хочуть, щоб Гіннес знав, що вони стали свідками дивовижного подвигу Альфредо.

Альфредо приписує своє довголіття та життєву силу трьом речам: здоровому харчуванню і споживанню води, щоденним фізичним вправам та восьми з половиною годинам сну щоночі. І він каже, що розпочати ніколи не пізно. Альфредо було за 60 років, коли він почав вести здоровий спосіб життя.

Альфредо Аліага / Фото: fox9.com

"Ви не можете сказати: "Я занадто старий, щоб щось робити, – заявив 92-річний чоловік. – Я здоровий і щасливий".

"Постукайте по дереву, йому теж дуже пощастило", – з усмішкою відповіла Анабель.

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