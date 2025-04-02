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ТСН у соціальних мережах

Антоніо Рао

Антоніо Рао / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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133
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2 хв
Антоніо Рао

92-річний чоловік пробіг 42-кілометровий марафон 30 разів поспіль – фото

Біг є частиною життя Антоніо Рао вже 80 років.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Італії 92-річний пенсіонер Антоніо Рао завершив свій 30-й поспіль Римський марафон менш ніж за сім годин.

Про це пише Runners World Italia.

Рао пробіг 42 км, покращивши свій минулорічний час на 10 хвилин. Чоловік живе бігом і досі тренується долати від 20 до 30 кілометрів щотижня. Він народився 1933 року, втік зі свого будинку в Калабрії до Риму, коли йому було лише 10 років, і відтоді не припиняє бігати.

Антоніо стверджує, що почав бігати щодня ще підлітком, щоб не відставати від друга, але це стало величезною частиною його життя, і він не пропустив жодного римського марафону за останні три десятиліття.

«Якщо я зміг це зробити в такому віці, то будь-хто зможе», — каже Рао. «Я хотів би бути прикладом для наслідування».

Антоніо Рао / © скриншот з відео

Антоніо Рао / © скриншот з відео

Цього року Антоніо Рао перетнув фінішну лінію Римського марафону за 6 годин, 44 хвилини і 16 секунд, фактично покращивши свій минулорічний результат на 10 хвилин, тож можна сказати, що з віком він стає кращим. Фінішувати менше ніж за 7 годин — дивовижний результат для людини у віці 90 років, але найвищим досягненням Антоніо залишається його фініш 2023 року, коли він встановив новий світовий рекорд для своєї вікової категорії (90+). Він подолав марафон за 6 годин і 14 хвилин, побивши світовий рекорд M90 на приголомшливі 30 хвилин.

«Останнім часом я погано почувався і не думав, що зможу його завершити, а натомість фінішував з часом на десять хвилин меншим, ніж торік», — розповів Рао в інтерв’ю. «Біг, ходьба — це життя. Я запрошую всіх це робити».

Нагадаємо, чоловік біг без зупинки 24 години. Відомо, чим закінчилося це випробування заради благодійності.

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