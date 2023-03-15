93-річна жінка приголомшила зв'язаною двометровою копією Букінгемського палацу - фото

93-річна британка Маргарет Сімен зв'язала двометрову копію Букінгемського палацу.

На створення моделі головної резиденції Його Величності в Лондоні пішло вісім місяців та близько 100 клубків вовни.

Про це пише BBC.

Там навіть є крихітні охоронці у ведмежих шапках і перехожі, що дивляться на великий палац. Розмір будівлі - 2,4 м завдовжки та 1,5 м заввишки.

Фото: BBC

Цікаво, що Маргарет зайнялася в'язанням 10 років тому після смерті чоловіка. За цей час пенсіонерка удостоїлася медалі Британської імперії (BEM) за свої здобутки. Гроші, виручені від продажу в'язаних виробів, а це понад 120 тисяч доларів, вона віддавала на благодійність.

Фото: BBC

На в'язання жінка витрачає весь свій вільний час.

Наразі в’язану копію палацу можна побачити на виставці The Forum на фестивалі Norfolk Makers у Норвічі. Маргарет прагне зібрати кошти для нового дитячого госпісу.

Нагадаємо, у Німеччині поліція заарештувала чоловіка, який наносив суперклей на замки крамничок та ресторанів із фастфудом. Він хотів подати певний сигнал.

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