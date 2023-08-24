93-річний холостяк одружується з жінкою, яку вперше зустрів 64 роки тому – фото

93-річний чоловік з Нью-Джерсі, США, нарешті одружується з коханням усього свого життя.

Про це пише nj.com.

Джозеф Потензано холостякував. Він зустрів Мері Елкінд 64 роки тому, коли вони були свідками на весіллі друзів 1959 року. Тоді, як зізналася 83-річна жінка, Джозеф здався їй дуже милим.

Джозеф Потензано та Мері Елкінд на весіллі друзів / Фото: ABC7NY

Після вечірки вони навіть декілька разів зустрічалися, але це не призвело до романтичних стосунків.

Потім Мері, професійна танцівниця, яка виступала у Music Hall Radio City, вирушила на екскурсію Європою зі своєю балетною групою, а Потензано вступав до університету Дікінсона, щоб вивчати інженерію, 1960 року.

"Я думав про інше", - сказав він. "Вона була в Radio City, робивши собі ім'я".

Зрештою, Елкінс вийшла заміж за іншого чоловіка 1962 року. Пара запросила на свято і Потензано. Також чоловік був присутній і на інших сімейних заходах протягом багатьох років, зокрема, коли Елкінд виховувала трьох дітей.

Джозеф Потензано та Мері Елкінд / Фото: ABC7NY

Хоча Джозеф ходив на інші побачення з жінками, але це ніколи не доходило до шлюбу.

Після того, як чоловік Мері помер дев'ять років тому, Потензано нарешті запросив її на побачення минулого року.

"Я був самотнім, і у мене залишилося дуже мало друзів", - пояснив він. "Але я вирішив, що бути самотнім - це не варіант, з яким я хотів померти".

На першому побаченні вони трималися за руки, що, за словами Елкінд, "спричинило приємне відчуття".

Джозеф Потензано та Мері Елкінд / Фото: ABC7NY

Коли Потензано після багатьох побачень та телефонних дзвінків заговорив про шлюб, його наречена спочатку не була впевнена, але потім погодилася.

"Я завжди піклувалася про Джо", - сказала вона, зізнавшись, що протягом багатьох років були випадки, коли вона замислювався, яким би було її життя, якби вона вийшла заміж за нього. "Ось що полегшує мені задачу".

Джозеф Потензано та Мері Елкінд / Фото: ABC7NY

Пара одружиться 15 жовтня. Після свого осіннього весілля закохані планують поїхати на півострів Кейп-Код.

І хоча Потензано зазначив, що "єдиним мінусом" є те, що ці двоє не можуть мати дітей, Елкінд поквапилася наголосити: "Але ми вже маємо хрещеника".

Нагадаємо, наречена скасувала весілля через "скупих друзів", які відмовилися платити по 1500 доларів. Вона хотіла пишне весілля вартістю 60 000 доларів, але їй не допомогли фінансово.

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