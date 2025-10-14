93-річний чоловік одружився з молодою жінкою: пара розповіла про життя і народження дитини

Джон Левін та Ян’їн Лу / © Daily Mail

В Австралії 93-річний чоловік став батьком. Він заявив, що хоче зі своєю 37-річною дружиною народити ще одну дитину.

Про це пише dailymail.co.uk.

93-річний новоспечений батько хоче мати ще дітей зі своєю дружиною, яка молодша за нього на понад пів століття, після того, як торік у подружжя народився хлопчик.

Мельбурнський лікар загальної практики Джон Левін, експерт зі здорового старіння, народжений у 1930-х роках, та його друга дружина, 37-річна Ян’їн Лу, в лютому 2024 року стали батьками сина Габбі.

Перша дружина доктора Левіна, Вероніка, з якою він мав трьох дітей, померла 2013 року після 57 років шлюбу, а один з його дітей помер у віці 65 років.

Лікар з Гамптон-Іста вирішив вивчити китайську мову і закохався у свою вчительку, докторку Лу, з якою одружився в Лас-Вегасі 2014-го.

Доктор Левін розповів, що народження сина було неймовірним після важкого процесу, який включав донорську сперму та екстракорпоральне запліднення.

Він сказав, що попри свій вік, має намір бути поруч зі своїм сином протягом усього його дитинства: «Звісно, бути поруч з ним, коли йому виповниться 21 рік, є моєю метою».

Габбі ще немовля, але подружжя вже планує народити другу дитину і повернулося до процесу екстракорпорального запліднення.

Докторка Лу зізналася, що не замислювалася про материнство, поки пандемія Covid не змусила Австралію запровадити карантин.

Вона відкинула цинічні зауваження щодо стосунків з чоловіком, який на 56 років старший за неї, заперечивши будь-які звинувачення в «пошуку багатія», сказавши, що доктор Левін був банкрутом, коли вона його зустріла, і що це було кохання з першого погляду. Жінка також розповіла, що сина часто вважають онуком або правнуком її чоловіка.

Доктор Левін майже 20 років ділився порадами щодо боротьби зі старінням з пацієнтами, які ще не досягли 60-річного віку.

У своєму житті він протягом 30 років вводив собі гормон росту і дотримувався суворого способу життя, включаючи відвідування спортзалу і відмову від їжі до полудня, причому більшість його страв були вегетаріанськими. Він не вживає алкоголь і не палить.