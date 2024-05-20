94-річна бабуся спричинила фурор у Мережі, похизувавшись вбранням на похорон своєї подруги – відео

93-річна жінка, яку називають "найвідомішою бабусею покоління Z", спричинила фурор у Мережі, поділившись "похоронним вбранням" у TikTok.

Ліліан Дроняк стала популярною минулого року, коли опублікувала відео про свою реакцію на смерть колишнього чоловіка. Відтоді вона активно веде свою сторінку та демонструє повсякденні вбрання.

У своєму останньому відео, присвяченому моді, бабуся із Шелтона, штат Коннектикут, США, танцювала у вітальні і сказала: "Це мій OOTF – вбрання для похорону. Якщо вам не подобається, мені байдуже. Я лише хочу, щоб привидам сподобалося, ми колись танцювали, тому я надягла ці сережки. Нехай вона вбиває з миром!".

На Ліліан був чорний светр з блискучими сріблястими вставками і довгі штани. До окулярів у золотій оправі Ліліан підібрала маленьку чорну сумочку із золотою фурнітурою. З аксесуарів вона одягла привабливі сережки у формі диско-кулі.

Одна глядачка позначила в коментарі своїх друзів і сказала: "Якщо ви не прийдете на мій похорон з такою енергією, ми не зможемо бути друзями". "OOTF – це тепер трендова фраза, тому що ти її сказала! Нехай вона спочиває з миром!", - додала друга юзерка, а третя написала: "Мені подобається, як ви вшанували вашу подругу, одягнувши ці сережки. Це насправді так мило".

Життєрадісне ставлення Ліліан до смерті спричиняє сміх у шанувальників, а в одній зі своїх публікацій вона додала допис із порадами, що вдягти на її похорон. Пенсіонерка пожартувала: "Ви можете мати гарний вигляд, але не кращий, ніж я мене. Це моя подія, а не ваша. Не смійте одягати ляпанці, останнє, що я хочу бачити – це ваші ноги. І не смійте вдягати вузькі джинси. Не обов'язково вдягати чорне, не будьте нудними, вдягайте щось кольорове!".

Нагадаємо, раніше чоловік прийшов на похорон подруги-пенсіонерки в моторошному костюмі. Він виконав її прохання.

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