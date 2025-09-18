94-річна "королева" Італії стала живою пам’яткою: чому туристи їдуть лише до неї

Маргарита Чіарлетта / © соцмережі

У італійському селі Сканно, що в провінції Абруццо, живе Маргарита Чіарлетта — 94-річна жінка, яка стала справжньою туристичною пам’яткою. Її називають «Нонна Маргарита» або «L’Ultima Regina» («Остання королева»), оскільки вона щодня носить традиційний одяг, ігноруючи сучасний світ.

Про це пише CNN.

Вона живе так, ніби на дворі не 21 століття: носить старовинну сукню і хустку, а на свята вдягає розшитий костюм, який колись вказував на соціальний статус. Після смерті двох її сестер Маргарита залишилася єдиною жінкою в Сканно, яка ніколи не носила сучасний одяг.

Життя в традиціях і світова слава

Маргарита Чіарлетта живе в одному й тому ж будинку з 1950 року. Незважаючи на поважний вік, вона самостійно веде господарство, готує традиційні страви, доглядає за садом і гуляє.

Її прихильність до традицій привернула увагу туристів, які приїжджають у Сканно не тільки заради краєвидів, але й щоб побачити «Останню королеву». Новина про незвичайну жінку швидко поширилася в соціальних мережах, що зробило її ще більш популярною.

Маргарита Чіарлетта у традиційному одязі. / © соцмережі

Місцева влада навіть лобіює ідею, щоб традиційні костюми Сканно були визнані нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Хоча Маргарита іноді відмовляє журналістам, вона з радістю спілкується з більшістю відвідувачів, хоч і не вважає себе зіркою.

За все своє життя вона лише кілька разів виїжджала за межі рідного села, ніколи не буваючи за кордоном.

