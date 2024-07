94-річна вдова здійснила свою давню мрію та склала шкільний іспит – фото

У Мексиці жінка здійснила давнє бажання, склавши іспити за середню школу у віці 94 років.

Про це пише Need To Know.

Після десятиліть відсутності Адела Морено Ронкільо вирішила повернутися до школи. Нарешті склавши іспити, вона була в захопленні, коли отримала відмінний середній бал – 9,2 з 10.

Адела вже давно хотіла повернутися до школи. Вона виросла у Вальє-де-Альєнде та пригадала: "Я ходила до початкової школи у Вальє-де-Альєнде, а потім вивчала комерцію з приватним учителем, де вивчила правопис і математику. Але я ніколи не ходила до середньої школи, і ідея продовжити освіту залишилася зі мною".

Адела Ронкільо / Фото: Jam Press

Адела – вдова і четверо з її п'яти дітей все ще живі. Коли вона сказала їм, що збирається повернутися до школи у свої дев'яносто, вони повністю підтримали її рішення.

Вона сказала: "Вони бачать, що я сповнена ентузіазму. Я заохочую їх і вірю, що вони можуть наслідувати мій приклад. У моєму віці я все ще отримую задоволення від навчання, тож вони теж можуть продовжувати".

Адела з чоловіком та дітьми / Фото: Jam Press

Адела відновила навчання в інституті освіти для дорослих у сусідньому місті Ідальго-дель-Паррал. Попри те, що 28 серпня їй виповниться 95 років, вона планує продовжувати навчання: "Я не поспішатиму, оскільки вже не маю тієї свободи, як раніше, але якщо це в Божому плані, я продовжуватиму навчання".

Нагадаємо, "найупертіший чоловік" 16 років намагається вступити до престижного університету. Він не бажає йти на компроміс.

Читайте також: