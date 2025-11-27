Мурал саду / © SWNS

94-річна Мюріел Бейкер із Великої Британії знайшла нестандартний спосіб втілити свою давню мрію про доглянутий сад. Через поважний вік жінка більше не може займатися поливом чи прополюванням, тож замовила художнику мурал, який повністю покрив фасад її дому.

Про це повідомило видання The Sun.

Фреску створив британський художник Джон Міншулл. За п’ять днів він намалював на стіні великий квітучий сад — дерева, троянди, зелені кущі й декоративних метеликів. На прохання Мюріел митець також додав маленьких пташок, дрозда, оленя та елементи, що обрамляють дверний отвір.

Жінка розповіла, що хотіла бачити сад щодня, але не мала змоги за ним доглядати. За її словами, фреска дає відчуття, ніби вона перебуває у справжньому саду. Мюріел додає, що мурал привертає увагу багатьох людей: місцеві мешканці приходять подивитися на деталі малюнка та фотографують роботу.

Це вже друга фреска в її будинку. Навесні минулого року художник виконав попереднє замовлення — намалював на окремій стіні фермерський будинок. Мюріел надала йому стару сімейну фотографію, на основі якої він відтворив композицію.

Мурал фермерського будинку / © SWNS

Обидва мурали разом коштували £2000 (приблизно 110000 гривень — Ред.), і, як каже жінка, витрати повністю виправдані. Вона зізнається, що мистецькі роботи приносять їй велике задоволення, особливо зараз, коли вона вже не може вести активний спосіб життя, як три роки тому.

Для Джона Міншулла цей проєкт також став знаковим. Хоча він створив тисячі муралів у Великій Британії та США, у Гластонбері — майже три десятки, зокрема жирафа та велетенські квіти, — це перший випадок, коли він працював для людини віку Мюріел. Художник підкреслив, що хотів подарувати жінці гарний краєвид, оскільки її реальний сад має дуже маленьку площу.

Міншулл зазначив, що найбільше його надихнула реакція Мюріел у момент завершення роботи, адже саме емоції людей роблять його роботу важливою.

