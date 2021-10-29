94-річного педофіла досі вважають небезпечним: суд вдесяте відмовився помилувати “Шиплячого Сіда”

У складі банди, відомої як “Брудна дюжина”, він був причетним до вбивства дев'яти молодих хлопців під час секс-оргій.

Однин із найвідоміших британських педофілів, 94-річний Сідні Кук на прізвисько “Шиплячий Сід”, залишатиметься у в’язниці, де він відбуває довічне покарання. Комісія з умовно-дострокового звільнення розглянула його десяте клопотання про помилування і заявила, що він все ще становить небезпеку для суспільства.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Педофіл та убивця дітей Сідні Кук став одним із найстаріших ув’язнених, які постали перед Радою з умовно-дострокового звільнення за останні роки.

У 1999 році його засудили до довічного ув’язнення, призначивши мінімальний термін для подання клопотання про помилування - п’ять років. У 2004 році він вперше скористався своїм правом і відтоді регулярно просить про дострокове звільнення.

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“Шиплячий Сід” у 1980-х роках належав до банди, відомої як “Брудна дюжина”. Він разом із співучасниками був причетним до вбивства дев'яти молодих хлопців під час секс-оргій у маєтку на сході Лондона.

Кук також подорожував країною, полюючи на вразливих підлітків, у ярмарковому фургоні з атракціоном “Випробуй свої сили”. У такий спосіб він заманював хлопчиків, яким вводив наркотики та здійснював щодо них сексуальне насильство.

Вперше “Шиплячий Сід” опинився за ґратами на початку 1990-х років, коли був засуджений за ненавмисне вбивство 14-річного підлітка. Вийшовши на свободу у 1999 році, він отримав нове звинувачення за злочини, скоєні у 1970-х роках, і на судовому процесі визнав свою вину у десяти злочинах проти молодих людей, за що отримав два довічні ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії суд призначив довічне ув’язнення з правом на помилування через 35 років 19-річному Даньялу Хусейну, якого звинуватили у ритуальному вбивстві двох сестер

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