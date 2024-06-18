95-річний фермер повернув свій годинник Rolex через 50 років після того, як його з'їла корова

Фермер возз'єднався зі своїм годинником Rolex через 50 років після того, як його з'їла корова.

Про це пише Daily Mail.

95-річний Джеймс Стіл носив свій годинник 1974 року, коли ремінець відірвався і одна з його дійних корів "поглузувала" з нього. Він вважав, що годинник врешті-решт "знайдеться", але цього не сталося – і він купив собі новий Rolex.

Лише коли металошукач Ліам Кінг попросив дозволу просканувати поле, годинник відкопали і повернули Джеймсу.

Джеймс із Освестрі, графство Шропшир, Велика Британія, сказав, що був дуже радий повернути свій старий годинник. Він пригадав: "Був морозний ранок, і ми вели корів до ветеринара. Ремінець відірвався, і корова його з'їла. Я старанно шукав, але так і не знайшов його. Я ніколи не думав, що побачу його знову".

Який вигляд має годинник / Фото: Daily Star

Коли його запитали, чи одягне він його знову, він відповів, що "немає жодного шансу". Джеймс продовжив: "Ремонт коштував би цілий статок, тож я візьму його собі на пам'ять".

Син Джеймса Ендрю, який зараз працює на тій самій землі в Трефлаг-Голі в Освестрі, сказав, що втрачений Rolex став "частиною сімейної історії". Чоловік додав, що годинник більше не працює і що він зупинився о 12:40. "Я попросив Ліама оглянути все навколо – він не знайшов жодної монети, але знайшов годинник мого батька", - поділився він.

Джеймс Стіл і Ліам Кінг / Фото: Daily Star

Нагадаємо, жінка подала до суду на компанію, яка 20 років платила їй за те, що вона нічого не робила. Вона вважає це дискримінацією.

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