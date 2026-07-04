96-річній блогерці пригрозили виселенням із будинку для літніх людей через бурхливі вечірки

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96-річна інфлюєнсерка Ліліан Дроняк зі США повідомила, що адміністрація будинку для літніх людей, де вона проживає, пригрозила їй виселенням після того, як вона влаштовувала, за словами керівництва закладу, «бурхливі вечірки».

Блогерка, яка має мільйони підписників у соціальних мережах, поділилася цією історією у тривалому відео, опублікованому в TikTok та Instagram.

За словами Дроняк, адміністрація закладу, назву якого вона не розкрила, вручила їй офіційне письмове попередження через регулярні вечірки у своїй кімнаті.

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«Мене виселяють із будинку для літніх людей. Я щойно отримала цей лист. У ньому написано, що мене виселять, якщо я не припиню влаштовувати вечірки», — заявила Дроняк.

Після цього інфлюєнсерка показала зміст документа. У листі зазначалося:

«Ми звертаємося до вас, оскільки надходило багато скарг на шум у вашій кімнаті. Вечірки заборонені, і ви не можете подавати алкоголь іншим мешканцям. Це питання безпеки».

Також адміністрація повідомила, що підтримує спілкування між мешканцями, однак не може дозволяти заходи, які порушують правила закладу.

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«Хоча ми заохочуємо мешканців спілкуватися та брати участь у спільних заходах, ми не можемо допускати бурхливих вечірок. На записах камер відеоспостереження видно, що минулого вівторка о 1-й ночі люди виходили з вашої кімнати».

У листі також містилося попередження про можливі наслідки у разі повторення подібних ситуацій.

«Повторні інциденти такого характеру можуть призвести до обмежень щодо відвідувачів та доступу до загальних зон, а також до подальшого перегляду вашого статусу проживання в громаді. Ми щиро просимо вас про співпрацю, щоб у майбутньому під час зібрань дотримувалися правил громади та дотримувалися тихої години. Будь ласка, більше жодних вечірок».

Втім, сама Дроняк заявила, що не збирається змінювати свій спосіб життя. За її словами, вона платить значну суму за проживання, тому вважає, що має право самостійно вирішувати, як проводити свій час.

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«Я можу робити, що завгодно. Я плачу 12 000 доларів на місяць, щоб тут жити. Я можу влаштовувати вечірки, якщо захочу», — сказала вона. Також блогерка додала: «Сьогодні ввечері до мене приїдуть подруги. Ми будемо пити й пліткувати. Я нічого не можу з цим вдіяти. Я люблю вечірки. Ви мене не зупините».

Відео швидко стало вірусним і привернуло увагу багатьох користувачів, серед яких була й Періс Гілтон.

Світська левиця залишила коментар: «Ти заслуговуєш на те, щоб і далі жити у стилі Sliving. Надсилаю тобі 500 тисяч балів Hilton Honors, щоб ти могла відірватися на вечірці в Hilton. Моя команда My Hilton зв’яжеться з тобою».

Пізніше представник Дроняк повідомив журналу People, що конфлікт із керівництвом будинку для літніх людей уже вдалося владнати.

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За його словами, адміністрація погодилася дозволити інфлюєнсерці й надалі приймати гостей у своїй кімнаті навіть у пізній час, однак із важливою умовою — без алкогольних напоїв.

Ліліан Дроняк переїхала до будинку для літніх людей у червні 2024 року після того, як упала та зламала ногу.

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