Реклама

У Китаї 98-річна бабуся шокувала громадськість, відрізавши ножицями свій рогоподібний наріст на чолі.

Про це повідомляє SCMP.

Жінка на прізвище Гу з Шанхаю жила з наростом на чолі декілька років. Його діаметр становив близько 3-4 сантиметрів, а після видалення він був завдовжки з палець.

Реклама

Під час перебування в лікарні Гу роздратувалася через наріст і відрізала його сама, не проконсультувавшись з лікарями.

Результати були тривожними.

Чоло Гуо швидко набрякло, рана стала відкритою, почалася сильна кровотеча.

Лікарі сказали, що вона перебуває в потенційно небезпечній для життя ситуації, і внесли її до списку критичних.

Реклама

На щастя, Ніє Хунпенг, фахівець із загальної хірургії з філії Чунмінської десятої народної лікарні в Шанхаї, чергував у лікарні в той день і прооперував Гу. Післяопераційний огляд показав, що рана була чистою і добре загоєною, що свідчило про швидке одужання.

Пізніше Ніє сказав: «Процедура полягала в накладанні швів і компресії. Під час операції виникли певні труднощі і невелика кровотеча, але, на щастя, вся команда була висококваліфікованою. В цілому, рана заживає добре, і ми готуємося до зняття швів найближчим часом».

Жінка з "рогом довголіття" / © scmp.com

Сім’я Гу висловила глибоку вдячність медичній команді за швидке реагування та уважний догляд.

У медичній термінології такі новоутворення відомі як «шкірні роги». Вони часто пов’язані з тривалим впливом ультрафіолетового випромінювання, серед інших генетичних та екологічних факторів. У деяких районах Китаю вони призвели до народної віри в те, що вони є символом довголіття.

Реклама

У коментарях юзери поділилися:

Моя бабуся теж виростила такий ріг на вусі, але він зовсім не болів і не свербів

У моєї бабусі теж був такий, і вона прожила понад 100 років

Та бабця безжальна. Вона сама відрізала ріг! Воістину нащадок дракона!

Нагадаємо, у чоловіка на голові виріс 13-сантиметровий «ріг диявола».