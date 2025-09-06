ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Жінка з "рогом довголіття"

Жінка з "рогом довголіття" / © scmp.com

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1128
Час на прочитання
2 хв
Жінка з "рогом довголіття"

98-річна бабуся відрізала ножицями "ріг довголіття" на чолі — фото

"Ріг" є традиційним символом довголіття в китайському фольклорі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Китаї 98-річна бабуся шокувала громадськість, відрізавши ножицями свій рогоподібний наріст на чолі.

Про це повідомляє SCMP.

Жінка на прізвище Гу з Шанхаю жила з наростом на чолі декілька років. Його діаметр становив близько 3-4 сантиметрів, а після видалення він був завдовжки з палець.

Під час перебування в лікарні Гу роздратувалася через наріст і відрізала його сама, не проконсультувавшись з лікарями.

Результати були тривожними.

Чоло Гуо швидко набрякло, рана стала відкритою, почалася сильна кровотеча.

Лікарі сказали, що вона перебуває в потенційно небезпечній для життя ситуації, і внесли її до списку критичних.

На щастя, Ніє Хунпенг, фахівець із загальної хірургії з філії Чунмінської десятої народної лікарні в Шанхаї, чергував у лікарні в той день і прооперував Гу. Післяопераційний огляд показав, що рана була чистою і добре загоєною, що свідчило про швидке одужання.

Пізніше Ніє сказав: «Процедура полягала в накладанні швів і компресії. Під час операції виникли певні труднощі і невелика кровотеча, але, на щастя, вся команда була висококваліфікованою. В цілому, рана заживає добре, і ми готуємося до зняття швів найближчим часом».

Жінка з "рогом довголіття" / © scmp.com

Жінка з "рогом довголіття" / © scmp.com

Сім’я Гу висловила глибоку вдячність медичній команді за швидке реагування та уважний догляд.

У медичній термінології такі новоутворення відомі як «шкірні роги». Вони часто пов’язані з тривалим впливом ультрафіолетового випромінювання, серед інших генетичних та екологічних факторів. У деяких районах Китаю вони призвели до народної віри в те, що вони є символом довголіття.

У коментарях юзери поділилися:

  • Моя бабуся теж виростила такий ріг на вусі, але він зовсім не болів і не свербів

  • У моєї бабусі теж був такий, і вона прожила понад 100 років

  • Та бабця безжальна. Вона сама відрізала ріг! Воістину нащадок дракона!

Нагадаємо, у чоловіка на голові виріс 13-сантиметровий «ріг диявола».

Дата публікації
Кількість переглядів
1128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie