98-річна бабуся зробила своє перше тату на згадку про покійного онука – фото

Він наклав на себе руки.

98-річна бабуся зробила своє перше татуювання на честь онука.

Про це пише BBC.

Вініфред Піннер з Бірмінгема мала намір зібрати гроші для благодійної організації з охорони психічного здоров'я Mind після того, як її 34-річний онук Джеймі наклав на себе руки.

Джеймі часто розповідав сім'ї про свої проблеми з психічним здоров'ям, оскільки він страждав на депресію понад десять років.

Ідея збору коштів спала їй на думку через декілька місяців після його смерті у вересні.

"У перший день нового року я сиділа і думала про нього і здавалося, що він сміється з мене та жартує. Я сказала: "Так, я зроблю тату з твоїм іменем!". Я побачила, як він сміється і почула у відповідь: "Дурна стара няня!" – пригадала вона, зазначивши, що з цього усе і почалося.

98-річна бабуся зробила своє перше тату / Фото: bbc.com

Вона сказала, що зробити татуювання від онучки Джемми було для неї "розрадою". Пенсіонерка описала відчуття від процесу як "дивовижні", сказавши: "Це набагато краще, ніж я думала".

Те, що татуювання було зроблено її онучкою в оточенні сім'ї, зробило цей досвід особливим.

Вона сказала: "Приємно знати, що це робить Джемма. З кимось іншим я почувалася б трохи дивно".

98-річна бабуся зробила своє перше тату / Фото: bbc.com

Сім'я сподівалася, що це надихне інших розповісти про своє психічне здоров'я, а також збере кошти для Mind.

"Думаю про всіх людей, які зробили пожертвування, підтримали мене та сказали добрі слова. Все це допомагає", - сказала вона.

Нагадаємо, дідусі віком до 76 років стали лідерами безжальної банди озброєних грабіжників. Їх посадили за ґрати.

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