98-річний чоловік отримав диплом про закінчення середньої школи (фото)

Він кинув навчання у 16 років.

98-річний ветеран Другої світової війни отримав диплом середньої школи Род-Айленду, США, під час урочистої церемонії.

Про це повідомляє WJAR-TV.

Ентоні Сімеоне кинув школу у віці 16 років, щоб допомогти своїй сім'ї, а у віці 17 років вступив до армії США, щоб воювати у Другій світовій війні.

Сімеоне, який брав участь у битві за Булдж, отримав атестат про повну загальну середню освіту після повернення до Сполучених Штатів після війни, але тепер він має офіційний диплом про середню освіту, виданий Східною середньою школою Кренстона.

"Я ніколи не очікував, що мене так вшанують", - сказав він.

Ентоні Сімеоне отримав диплом у віці 98 років / Фото: WJAR

Церемонія була організована онукою Сімеоне, яка викладає в початковій школі в Кренстоні.

Нагадаємо, декілька місяців тому жінка отримала ступінь магістра у віці 105 років. Їй довелося кинути навчання через війну.

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