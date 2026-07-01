Трикутник під коміром світшота: що він означає / © pexels.com

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На перший погляд це лише декоративний елемент, однак насправді він з’явився з цілком практичною метою.

Що це за трикутник на одязі

Маленький трикутник на світшотах називається V-стібок (V-stitch) або V-вставка (V-insert). Він розташований під коміром і найчастіше зустрічається на спортивних кофтах, худі та джемперах.

Сьогодні більшість брендів використовують його як стильний елемент, але спочатку він мав важливу функцію в спортивному одязі.

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Історія появи V-стібка

Ця деталь з’явилася ще у 1920–1930-х роках, коли світшоти використовувалися як спортивна форма, зокрема для футболу та тренувань.

У той час тканини не були такими еластичними, як зараз, тому виробники додали трикутну вставку з ребристого матеріалу. Вона допомагала вирішити одразу кілька проблем:

поглинала піт у зоні шиї та грудей;

зменшувала навантаження на горловину;

дозволяла легше надягати та знімати кофту;

захищала комір від розтягування.

Таким чином, це була не просто прикраса, а продуманий функціональний елемент спортивного одягу.

Чому трикутник на світшотах залишився до сьогодні

З часом технології виробництва одягу значно покращилися. Тканини стали еластичними, а необхідність у додатковій вставці зникла.

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Однак виробники залишили цей елемент як частину класичного дизайну спортивного стилю. Сьогодні він виконує переважно декоративну функцію та додає речам вінтажного вигляду.

Саме тому багато людей помічають цей трикутник, але не розуміють його справжнього походження.

Чи має він практичне значення сьогодні

У сучасних моделях світшотів і худі цей елемент здебільшого не виконує технічної функції. Часто це просто шов або стилізована вставка, яка імітує оригінальний спортивний дизайн.

Проте в преміальних або ретро-колекціях іноді можна зустріти варіанти, де вставка все ще має легку функціональність.

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FAQ

Навіщо на світшоті трикутник під коміром?

Це елемент під назвою V-стібок (V-insert), який спочатку використовувався для поглинання поту, захисту горловини від розтягування та полегшення надягання спортивного одягу.

Чи має трикутник на джемпері практичну функцію?

У сучасному одязі він здебільшого виконує декоративну роль і є стилізацією під класичний спортивний дизайн, хоча раніше мав суто функціональне призначення.

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