99-річна плавчиня приголомшила, встановивши три світові рекорди: фото, подробиці

Попри це, вона вважає себе "лінивою" через те, що тренується лише двічі на тиждень.

99-річна плавчиня з Канади, встановила три світові рекорди у своїй віковій групі.

Про це пише The Guardian.

Бетті Брюссель подолала дистанцію 400 м вільним стилем за 12 хвилин 50,3 секунди, випередивши попереднього рекордсмена майже на чотири хвилини, встановила новий рекорд на дистанції 50 м на спині з часом 1:24,91 і на дистанції 50 м брасом вона показала час 1:56,22.

Хоча плавчині із Нідерландів ще не 100 років, її віднесли до вікової групи 100–104 роки, оскільки плавання пов'язане з роком народження, а Брюссель з’явилася на світ 1924 року.

"Мені дуже подобається плавати. Мені подобалося відчуття ковзання по воді, і це змушує мене почуватися дуже добре", — сказала вона після своєї перемоги.

Бетті Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Попри свій неймовірний подвиг, вона, як і раніше, вважає себе ліновою, оскільки відвідує басейн лише двічі на тиждень і не займається жодними вправами.

Але жінці начхати на все золото, що зберігається в її будинку: "Я навіть не думаю про рекорди. Я просто плаваю. Я просто роблю все, що можу. А якщо я виграю, я буду тішитися перемозі. Але якщо я добре проводжу час, я щасливіша. Втім, з усією цією увагою та цими записами я навіть починаю трохи пишатися собою".

Її тренер Стенлі Вілсон каже, що у прабабусі завжди повно енергії, і "коли справа доходить до тренерської роботи, він просто стежить за тим, щоб вона не робила нічого біомеханічно контрпродуктивного або від чого могла б отримати травму".

Бетті Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Брюссель не завжди була плавчинею. Вона виросла у сім'ї з 12 людей, і їй не часто вдавалося займатися своїм хобі.

Вона не займалася плаванням до 1982 року, коли вийшла на пенсію.

"Під час війни це було справжнім випробуванням", - розповіла вона Washington Post.

Під час Другої світової війни вона була підлітком, і їй довелося зосередитися на турботі про своїх братів та сестер. Її також забрали зі школи у віці 14 років, і для сім'ї настали важкі часи, і вона не мала електрики понад три роки. Дюжина братів і сестер навчилися плавати в каналах неподалік Амстердама.

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Врешті-решт Бетті вийшла заміж, і вони з Геррітом переїхали до Канади 1959 року, де вона заробляла на життя прибиранням житла і працювала швачкою, виховуючи трьох дітей, яким зараз 70, 72 і 74 роки.

Її перші змагання з плавання відбулися 1991 року.

"Я пливла брасом однією доріжкою і навіть зробила це неправильно", — сказала вона про свої перші змагання. "Я почала з нуля".

Бетті Брюссель / Фото: Hannah Walsh

Попри свою помилку, вона закохалася в плавання і почала виступати на канадійському рівні Masters – класі для плавців старше 18 років.

Брюссель, нині членкиня команди White Rock Wave Swim Team, завжди насолоджувалася азартом змагань та називає басейн своїм "щасливим місцем".

Сім'я вдови, зокрема її правнуки, відвідує її зустрічі, щоб підбадьорити її.

У ті дні, коли вона не плаває, вона здійснює 45-хвилинні прогулянки пагорбом біля свого будинку і проводить час за в'язанням, вишиванням хрестиком та читанням, розповіла вона Washington Post.

Бетті Брюссель / Фото: Linda Stanley Wilson

Майже сторічна жінка, чий день народження припадає на липень, також не приймає жодних ліків та вважає, що її довголіття пов'язане з фізичною активністю.

"Іноді я почуваюся старою. Мій молодший, якому 70 років, сказав: "Мамо, ти стара!". Але насправді я не почуваюся старою – лише тоді, коли дуже втомлююся. Але в останній час я не почуваюся старою", - зазначила Бетті.

Нагадаємо, дворічний малюк встановив рекорд під час сходження на Еверест. Він став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору.

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