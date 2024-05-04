99-річний ветеран війни намагається знайти жінку, з якою познайомився 1944 року – фото

Тоді йому було 19 років, а їй – 24.

Американський ветеран, 99-річний Джон Джековіч, намагається розшукати таємничу британську жінку, яку він зустрів під час Другої світової війни 1944 року.

Про це пише Daily Star.

Джон, якому тоді було 19 років, заприятелював із "променистою" Джин Янг, якій на той час було 24 або 25, під час служби в Гаверфордвесті, що на заході Вельсу.

Вони танцювали в місцевій залі та насолоджувалися пікніком з баранини, картоплі і булочок перед тим, як Джековіча перевели до Бельгії в січні 1945 року.

Джон Джековіч / Фото: WW2 Veterans History Project

Зараз ветеран звертається до всіх у Пембрукширі, хто може знати Янг або її родину, щоб відновити 80-річну дружбу.

Джон із Ніагара-Фолс, штат Нью-Йорк, пригадав, що був наляканий, коли приземлився за 5600 км від дому у ринковому містечку, але Янг повернула йому "впевненість і прагнення", коли вона стояла в дверях і "променисто" усміхалася йому.

Він додав: "Один лише погляд на неї підняв мені настрій і дав нову надію на майбутнє".

Пізніше того ж вечора Джековіч відвідав танці: "Я бачив, як кожен солдат дивився на Джин, коли вона вийшла на танцмайданчик – вона, без сумніву, була найкрасивішою людиною там. Я так пишався, що супроводжував її, і сказав їй про це, коли ми танцювали. Поки ми танцювали, я думав про те, як мені пощастило, що мені випала честь бути частиною її життя навіть на короткий час".

На пікніку, що відбувся невдовзі після цього, американець спробував деякі британські страви і назвав баранину "жирною", картоплю – "хорошою", а булочки – "жахливими".

Джон Джековіч / Фото: WW2 Veterans History Project

Потім солдата розлучили з Янг, після того, як його перевели до Бельгії. 15 січня 1945 року, під час битви біля Гранд Галле за Арденни, Джон отримав поранення внаслідок вибуху міни. Спробувавши відтягнути себе з місця події, солдат був поранений німецьким снайпером.

Він розповів проєкту WW2 Veterans History: "Він поцілив мені в плече і в ногу. На землі лежав сніг, і він помітив мене... Тому що я залишав за собою кривавий слід".

Дивом кулі пройшли крізь тіло солдата і не зачепили жодної кістки. Потім Джековіч вистрілив зі свого карабіна М-1 у вікно, звідки лунали постріли. Він додав: "Я вистрілив у вікно, за яким він був, і виніс вікно і пів будинку з того боку. Думаю, я влучив у нього".

Він був нагороджений медаллю "Пурпурне серце" і продовжував воювати в усій Європі до Дня Перемоги 8 травня 1945 року.

Джон Джековіч / Фото: WW2 Veterans History Project

Представник родини Жан-Марк Бордо сказав: "Джон згадує, що батько Джин, можливо, був мером або менеджером міста, а вона працювала з ним в офісі на, як він вважає, Східній Ессекс-стріт. Це більше, ніж пошук, це заклик до нашого почуття спільноти та історичної дружби. Ми віримо, що за допомогою місцевих ЗМІ та колективної пам'яті громади ми зможемо зібрати воєдино історію і, сподіваємося, відновити зв'язок Джона з родиною його подруги".

Нагадаємо, 70-річний чоловік платить 400 доларів на тиждень за рекламу на білборді, щоб знайти кохану. Також він поділився вимогами до своєї майбутньої дружини.

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