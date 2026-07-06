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99% українців помиляються: як правильно — "ножиці" чи "ножниці"
Здається, що назву цього звичного предмета знає кожен. Проте саме вона часто стає причиною мовної помилки.
Багато українців без вагань кажуть «ножниці», хоча літературна норма української мови передбачає зовсім інший варіант.
Як правильно українською: «ножиці» чи «ножниці»
Єдиною правильною формою є «ножиці». Саме це слово зафіксоване в академічних словниках української мови та відповідає чинним мовним нормам. Форма «ножниці» не належить до літературної української мови й виникла під впливом російського слова «ножницы».
Тому, якщо прагнете говорити грамотно, варто використовувати саме слово «ножиці».
Чому багато людей говорять «ножниці»
Причина криється в історії. Протягом багатьох десятиліть українська мова зазнавала сильного впливу російської, через що чимало слів поступово змінювали своє звучання у повсякденному мовленні. Саме так поширився варіант «ножниці», хоча словники його не визнають нормативним.
Сьогодні мовознавці радять відмовлятися від таких форм і повертатися до питомої української лексики.
Звідки походить слово «ножиці»
Назва інструмента бере свій початок від давнього слов’янського слова «ніж». Згодом із цієї основи сформувалася назва предмета, який складається з двох з’єднаних між собою лез. Подібні слова можна знайти й в інших слов’янських мовах, зокрема в польській.
Цікава особливість слова
«Ножиці» належать до групи іменників, які вживаються лише у множині. У мовознавстві такі слова називають pluralia tantum. До цієї категорії також належать:
окуляри;
двері;
штани;
сани;
граблі;
терези.
Усі вони не мають форми однини у звичному значенні.
Де ще використовується слово «ножиці»
Окрім безпосереднього значення, слово часто зустрічається і в переносному вживанні. Наприклад:
у популярній грі «Камінь, ножиці, папір»;
у футболі — «удар ножицями»;
в економіці існує термін «ножиці цін», який означає значну різницю між цінами на різні групи товарів;
у спорті так називають окремі гімнастичні вправи та рухи ногами.
Запам’ятайте назавжди
Якщо сумніваєтеся, яке слово вживати, відповідь проста:
ножиці — правильно;
ножниці — ненормативна форма.
Навіть одна зайва літера може видати мовну помилку. Саме тому варто звикнути використовувати нормативний варіант, адже грамотне мовлення складається з дрібниць.
FAQ
Чи існує слово «ножниці» в українській мові?
Ні. Літературною нормою є лише слово «ножиці». Варіант «ножниці» виник під впливом російської мови й не рекомендується до вживання.
Як правильно говорити українською: «ножиці» чи «ножниці»?
Правильно казати «ножиці». Саме ця форма міститься в українських академічних словниках і відповідає нормам сучасної української мови.