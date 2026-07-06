99% українців помиляються: як правильно — "ножиці" чи "ножниці"

Ножиці чи ножниці: як правильно / © pexels.com

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Багато українців без вагань кажуть «ножниці», хоча літературна норма української мови передбачає зовсім інший варіант.

Як правильно українською: «ножиці» чи «ножниці»

Єдиною правильною формою є «ножиці». Саме це слово зафіксоване в академічних словниках української мови та відповідає чинним мовним нормам. Форма «ножниці» не належить до літературної української мови й виникла під впливом російського слова «ножницы».

Тому, якщо прагнете говорити грамотно, варто використовувати саме слово «ножиці».

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Чому багато людей говорять «ножниці»

Причина криється в історії. Протягом багатьох десятиліть українська мова зазнавала сильного впливу російської, через що чимало слів поступово змінювали своє звучання у повсякденному мовленні. Саме так поширився варіант «ножниці», хоча словники його не визнають нормативним.

Сьогодні мовознавці радять відмовлятися від таких форм і повертатися до питомої української лексики.

Звідки походить слово «ножиці»

Назва інструмента бере свій початок від давнього слов’янського слова «ніж». Згодом із цієї основи сформувалася назва предмета, який складається з двох з’єднаних між собою лез. Подібні слова можна знайти й в інших слов’янських мовах, зокрема в польській.

Цікава особливість слова

«Ножиці» належать до групи іменників, які вживаються лише у множині. У мовознавстві такі слова називають pluralia tantum. До цієї категорії також належать:

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окуляри;

двері;

штани;

сани;

граблі;

терези.

Усі вони не мають форми однини у звичному значенні.

Де ще використовується слово «ножиці»

Окрім безпосереднього значення, слово часто зустрічається і в переносному вживанні. Наприклад:

у популярній грі «Камінь, ножиці, папір»;

у футболі — «удар ножицями»;

в економіці існує термін «ножиці цін», який означає значну різницю між цінами на різні групи товарів;

у спорті так називають окремі гімнастичні вправи та рухи ногами.

Запам’ятайте назавжди

Якщо сумніваєтеся, яке слово вживати, відповідь проста:

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ножиці — правильно;

ножниці — ненормативна форма.

Навіть одна зайва літера може видати мовну помилку. Саме тому варто звикнути використовувати нормативний варіант, адже грамотне мовлення складається з дрібниць.

FAQ

Чи існує слово «ножниці» в українській мові?

Ні. Літературною нормою є лише слово «ножиці». Варіант «ножниці» виник під впливом російської мови й не рекомендується до вживання.

Як правильно говорити українською: «ножиці» чи «ножниці»?

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Правильно казати «ножиці». Саме ця форма міститься в українських академічних словниках і відповідає нормам сучасної української мови.

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