А ви знали, що "не по собі" — це калька?: як правильно сказати українською

Часто можна почути, як багато українців використовують у своєму мовленні вислів «не по собі», коли йдеться про відчуття ніяковості чи дискомфорту. Проте мовознавці наголошують, що це словосполучення є помилкою, і закликають уникати його, замінюючи питомими українськими відповідниками.

Замість цього словосполучення варто вживати значно милозвучніше українське слово — «ніяково» або «ніяковіти». Про це у своєму YouTube-каналі «Учителька української» розповіла педагогиня та блогерка з Дніпра Світлана Чернишова та активісти Facebook-спільноти «Рух за мову».

Фахівчиня Світлана Чернишова звернула увагу на ще кілька популярних мовних помилок, яких припускаються українці, та закликала викорінювати їх зі свого щоденного мовлення. Зокрема, суржиковий вираз «вести переписку» вона радить замінити на правильне «листуватися», а замість російської кальки «на рахунок цього» говорити «щодо цього».

Також вчителька зазначила, що замість фрази «йти повільним кроком» краще вживати «йти повільною ходою».

Своєю чергою активісти фейсбук-спільноти «Рух за мову» зазначають, що фраза «не по собі» є звичайною калькою з російської мови, якою люди звикли описувати відчуття ніяковості чи душевного дискомфорту. Щоб мова була чистою та природною, експерти наполегливо радять уникати цього суржику та обирати правильні українські відповідники.

Як правильно говорити українською — останні новини

Багато українців називають пластиковий пакет словом «кульок», однак мовознавці не радять його вживати, оскільки це запозичення з російської мови. Замість нього краще казати «пакет», «торбинка» або «мішечок» — ці слова є нормативними й милозвучними.

Варто зауважити, що фраза «сидіти на корточках» — це поширена помилка, адже такий вислів походить з російської мови. Українською правильно казати «навпочіпки», «навприсядки» або «навприсяпки», і жодних додаткових прийменників ці слова не потребують.

