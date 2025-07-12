Абсурдний штраф: покарали чоловіка за роздачу безкоштовної води у спеку

Бажання допомогти людям обернулося для американця штрафом

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В місті Гудір, штат Аризона, чоловік опинився в конфлікті з асоціацією домовласників через свою практику роздачі безкоштовної холодної води з власного подвір’я у спеку. Цей інцидент викликав подив та обурення серед місцевих мешканців, особливо в умовах аномальної спеки.

Про це повідомляє Local12.

Девід Мартін, який вже давно роздає пляшки з холодною водою сусідам та перехожим, розповів журналістам про свої мотиви.

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«Я роблю це для дітей. Для кур’єра. Це для пари, що тримається за руки, йдучи вулицею. Це для маленької дитини, яка має вигулювати свого собаку в спеку», — пояснив він.

Проблеми Мартіна з асоціацією домовласників Canyon Trails та її керуючою компанією F-S Residential почалися ще минулого року, коли йому почали виписувати попередження за наявність кулера на його під’їзній доріжці. Хоча після висвітлення в ЗМІ попередження припинилися, кілька місяців тому вони відновилися, супроводжуючись штрафом в розмірі 100 доларів.

Сусід Річ Кустас висловив своє нерозуміння дій асоціації.

«Я не уявляю, чому вони так до нього чіпляються. Я не знаю. Це не має жодного сенсу», — заявив Кустас.

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У відповідь на дії асоціації домовласників Мартін ініціював збір підписів, зібравши понад 100 голосів, щоб домогтися усунення трьох членів її правління. Він сподівається, що «з трьома новими обраними членами правління вони зрозуміють, що витрачати час і гроші „боротьбу“ з водяним кулером, який допомагає громаді, — це просто марна трата».

Нагадаємо, перенести літню спеку допомагають фрукти, овочі, листова зелень та легкі джерела білка, такі як грецький йогурт. Кава, м’ясні закуски та цукор, навпаки, можуть посилити зневоднення.