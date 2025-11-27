Адвокат з розлучень розповів, чому насправді руйнується більшість шлюбів

Розлучення / © pexels.com

Відомий як «адвокат номер один із розлучень«, юрист Джеймс Секстон поділився справжніми причинами, через які багато шлюбів зрештою розпадаються. Адвокат назвав це „статистикою, що лякає“ і вважає, що вона „фактично створює юридичне припущення, що шлюб — це недбала діяльність“.

Про це пише Lad Bible.

Секстон — знаний американський юрист, який спеціалізується виключно на справах про розлучення та сімейному праві в окрузі Нью-Йорк. Він регулярно піднімає теми, пов’язані з розірванням шлюбів, і навіть є автором кількох книжок про те, як цього уникнути.

За свою практику правник стикався з безліччю нестандартних і часом шокувальних історій, зокрема й із дивними вимогами, що траплялися у шлюбних угодах.

Маючи понад 25 років досвіду, проведених «супроводжуючи пари через розбиті серця та розлуку», Секстон бачив різні сторони людських стосунків — як світлі, так і темні. У розмові в подкасті Джея Шетті адвокат розповів, чому, на його думку, майже половина шлюбів розпадається.

Юрист назвав це «статистикою, що лякає» та вважає, що вона «фактично створює юридичне припущення, що шлюб — це недбала діяльність».

«У праві є поняття недбалості й необережності. Недбалість — це неспроможність розпізнати значну, але високу ймовірність шкоди. А необережність — це свідоме ігнорування значного та невиправданого ризику шкоди», — пояснив Секстон.

Він наголосив — якщо щось у половині випадків призводить до болю та страждання, то «насправді необачно в це вступати».

«Тож розлучення — це очевидний провал у здатності шлюбу триматися», — додав юрист.

Якщо ж розлучень так багато, зазначив адвокат, варто задуматися: «Скільки людей незадоволені своїм рішенням одружитися, але залишаються разом заради дітей? Чи тому, що не хочуть віддати половину свого майна?»

З огляду на такі ситуації, а також на тих, хто зберігає сім’ю через консервативні переконання, реальний показник «провалу» може досягати «близько 70 відсотків».

«Для мене це просто шок. Це приголомшливо», — сказав Секстон.

Він звернув увагу, що сам факт повторних шлюбів після розлучень свідчить про нашу глибоку «потребу в цьому зв’язку» та те, «наскільки це важливо для нас як для людей», навіть якщо шлюб частково є «недбалою діяльністю».

«Але погана новина в тому, що за будь-якими мірками показник провалу дуже високий», — підкреслив він.

Водночас юрист визнав, що вважається «страшенно неввічливим» нагадувати про ці реалії тим, хто оголошує про намір одружитися.

«Але це не песимізм, якщо подивитися на цифри. І, на мою думку, це справді корисна вправа для роздумів: „Чому я одружуюся? Яку проблему шлюб має вирішити?“ — резюмував адвокат.

До слова, щоб запобігти розлученню, покращити комунікацію та емоційний зв’язок у парі, психологи радять використовувати метод чашки чаю — просту, але ефективну психологічну практику. Ідея полягає у щоденному спільному чаюванні, яке стає ритуалом для уповільнення та зосередження одне на одному, з корінням у давніх східних традиціях.