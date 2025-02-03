Адвокатка з розлучень назвала професії чоловіків, які найбільше і найменше зраджують жінок

Зрада партнера майже завжди спричиняє біль, втрату довіри та серйозну кризу у стосунках. Чи варто розлучатися після зради – вирішує кожен. Тим часом досвідчена адвокатка з розлучень розповіла, чоловіки яких професій найбільше і найменше схильні до роману на стороні.

Кейт Сімондс поділилася, що найнижчу схильність до зрад мають представники трьох конкретних галузей, передає New York Post.

"Якщо ви перебуваєте у стосунках з одним із цих типів чоловіків, ви в безпеці", - заявила адвокатка з Аризони та назвала бухгалтерів, фармацевтів і фермерів найвідданішими чоловіками.

Але список вірних коханців Сімондс далекий від її першої п'ятірки хронічних зрадників – списку, до якого входять пілоти, бортпровідники, військові, бармени та пожежники.

Однак, дослідження показало, що продавці, а також працівники сфери освіти та охорони здоров'я – також є горезвісними зрадниками.

"Місце, де кожен показує себе з найкращого боку, де всі разом обідають, а також проводять регулярні перерви на каву, безперечно, слугує сприятливим ґрунтом для розквіту романів", - розповіла виданню Лаура О'Браєн, авторка нещодавнього дослідження, в якому було опитано понад 3800 працівників, що працюють від 9-ї до 17-ї годин.

"Окрім фізичних зв'язків, - каже О'Браєн, - згідно з опитуванням, переважають емоційні зв'язки, що свідчить про те, що людей тягне до колег, які розуміють інтенсивність і складність їхньої роботи".

Але Сімондс каже, що партнери тих, хто рахує цифри, продає пігулки і займається фермерством, можуть зітхнути спокійно – попереджаючи, однак, що її оцінка цих чоловіків є лише широким узагальненням, а не бездоганною "наукою".

"Я вважаю, що з бухгалтером ви в цілковитій безпеці", - каже гуру юриспруденції, ставлячи бухгалтерів на третє місце серед найнадійніших партнерів. "Я бачу досить поширений тип особистості. З бухгалтером у вас має бути все гаразд, якщо ви не будете його обманювати. На другому місці — фармацевти. Якщо ви одружені або перебуваєте в стосунках з фермером — я передбачаю, що зради не буде".

Нагадаємо, стриптизер розповів, як часто жінки зраджують своїх партнерів під час дівич-вечора. Він заявив, що жінки можуть бути "гіршими" за чоловіків, коли справа доходить до зради.

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