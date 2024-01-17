Аеропорт Саванна: чому двоє людей поховано просто під злітно-посадковою смугою (фото)

В аеропорту Саванна Гілтон-Гед, який розташований у США, на злітно-посадковій смузі, де щодня приземляються сотні літаків, поховані дві людини.

Про це пише ladbible.com.

Дві могили залишилися на краю злітно-посадкових смуг 10 та 28, а ще дві – осторонь. До того, як аеропорт став місцем для подорожей, це була ділянка землі, що належала Кетрін і Річарду Дотсонам.

Подружжя, що народилося 1779 року, займалося сільським господарством землі, відомої як Черокі-Гиллз, протягом 50 років, до того як Кетрін померла 1877 року, а Річард — через сім років.

Пару поховали на їхній землі. Ця ділянка території насправді була сімейним цвинтарем на їхній фермі, на якій було близько 100 могил, серед яких, на жаль, були й могили рабів.

Маркери на злітній смузі в аеропорту є могилами Кетрін і Річарда, їм понад 150 років.

Могили на злітно-посадковій смузі / Фото: Savannah Airport

Після того, як пара померла, і Друга світова війна була на межі розв'язування, військовим на той час було потрібне місце для посадки своїх бомбардувальників B-24 та B-17.

Однак це місце було просто над цвинтарем, а це означало, що майже всі могили довелося перенести на цвинтар Бонавентура. Але не Дотсонів.

Читайте провідні новини дня:

Це тому, що їхні нащадки не погодилися на перенесення їхніх могил і вважали, що Кетрін та Річард захочуть залишитися у землі, над якою вони так важко працювали протягом десятиліть.

Тому в них не залишалося іншого вибору, окрім як замостити територію над їхніми могилами та побудувати злітно-посадкову смугу.

Могили на злітно-посадковій смузі / Фото: Instagram/ savhhiairport

Проте вони поставили знаки на могилах на знак поваги до тих, хто похований під її поверхнею.

Але це не єдині могили в аеропорту: веб-сайт підтверджує, що ще дві могили родичів Річарда, Деніела Г'юстона та Джона Дотсона розташовані неподалік, у кущах біля найактивнішої злітно-посадкової смуги аеропорту.

Нагадаємо, в Індії чоловік побудував ресторан просто посеред кладовища. Відвідувачі їдять біля могил.

Читайте також: