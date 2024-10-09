Афера століття: як пара розбагатіла на $4 мільйони за допомогою "ізраїльської машини часу"

Індійська пара влаштувала аферу на 4 мільйони доларів за допомогою "ізраїльської машини часу", що зупиняє старіння.

Про це пише Oddity Central.

Поліція розшукує подружжя, яке ошукало десятки жертв, які нічого не підозрювали, пообіцявши повернути їм молодість.

Раджив Кумар Дубей та його дружина Рашмі провернули одну з найнеймовірніших афер в історії людства. Подружжя володіло терапевтичним центром у Канпурі, індійський штат Уттар-Прадеш, де вони нібито переконували людей, що вони швидко старіють через надмірно забруднене повітря, і стверджували, що можуть повернути цей процес назад за допомогою "машини часу ізраїльського виробництва" та кисневої терапії. Чоловік та дружина підозрюються в тому, що вони обдурили багатьох літніх людей, які шукали спосіб повернути молодість, і поповнили свої кишені на 35 крор індійських рупій ($4,1 млн).

"Вони пропонували пакети за 6 000 рупій (72 долари США) за 10 сеансів і 90 000 рупій (за трирічну систему винагород)", - розповіла старша офіцерка поліції Анджалі Вішвакарма в інтерв'ю NDTV, додавши, що пара перетворила свою аферу на фінансову піраміду, обіцяючи клієнтам безкоштовні сеанси кисневої терапії за кожного нового клієнта, якого вони привели до своєї клініки.

Рену Сінгх, одна з довірливих жертв, подала заяву до поліції, стверджуючи, що її ошукали на 10,75 лакх ($21 000), і повідомила, що сотні людей втратили загалом 35 крор ($4,1 млн). Наразі поліція має докази того, що понад два десятки людей були ошукані подружжям, але розслідування все ще триває.

Незрозуміло, як Раджив і Рашмі переконували людей у тому, що вони можуть зупинити старіння, але жертви, які вже звернулися до них, кажуть, що вони обіцяли видимі результати за лічені місяці завдяки чудодійній машині часу, імпортованій з-за кордону. Вони стверджували, що можуть зупинити старіння на 20 років і навіть відновити пошкоджені внутрішні органи.

Індійська поліція зареєструвала справу про шахрайство і тепер розшукує подружжя. Аеропорти були повідомлені про те, щоб не пускати їх на борт літаків, але вважається, що вони вже втекли за кордон із грошима своїх жертв.

Нагадаємо, політик позичив сім'ю у друга для перемоги у виборах. Він опинився в центрі скандалу.

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