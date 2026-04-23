Африка розколюється навпіл: вчені виявили гігантський підземний розлом

Науковці виявили під Африкою величезний розлом завдовжки понад 500 км, який назвали Трансформаційною межею Ровума. Ця підземна структура пролягає від Мозамбіку до Танзанії та фактично визначає, як рухатимуться континенти в майбутньому.

Про це повідомляє Daily mail.

Дослідники порівнюють цей розлом із рейками. Він допомагає роз’єднувати Нубійську та Сомалійську тектонічні плити, спрямовуючи їхній рух.

«Ці розломи можуть діяти як залізничні колії, що контролюють майбутній напрямок руху тектонічної плити. Це також може означати, що плити можуть обертатися в один бік легше, ніж в інший», — пояснив доктор Джордан Фетеан.

Повідомляється, що ця межа — це «викопний» розлом, що залишився ще з часів розпаду суперконтиненту Гондвана. Його не бачили мільйони років, бо він був похований під річковим осадом. Знайти його вдалося лише за допомогою супутників та сейсмічного сканування, яке працює як «ультразвук» для планети. Виявилося, що в цьому місці земна кора різко тоншає — це старий «шрам», через який 100 мільйонів років тому від Африки відколовся Мадагаскар.

Вчені прогнозують, що з часом цей розлом може знову стати активним. У далекому майбутньому Африка остаточно розколеться на дві частини, а між ними з’явиться новий океан. Зрештою, постійний рух плит призведе до того, що всі материки знову з’єднаються в один суперконтинент, а Антарктида опиниться на Північному полюсі.

