Агента з нерухомості оштрафовано на $20 тисяч за те, що він випив молоко в будинку клієнта – відео

У Канаді агента з нерухомості оштрафували на 20 000 доларів за те, що він випив молоко з холодильника в будинку клієнта.

Про це пише cbc.ca.

16 липня 2022 року Майк Роуз готувався до показу дому потенційним покупцям. Поки він чекав на них, то оглянув холодильник у пошуках води для пиття. Зрештою він вирішив випити просто з молочного глечика домовласника, а потім повернув молоко до холодильника.

Рієлтор не повідомив продавців або їхнього агента про напій і не замінив молоко.

Пізніше власники помешкання переглянули відеозапис з камери спостереження у своєму будинку та виявили, що він зробив. Вони запитали чи не хоче він чимось поділитися з ними. У відповідь Майк нібито перепитав про молоко. У результаті, вони відмовилися від його послуг та опублікували відеозапис в Інтернеті.

Роуз, який зараз працює в іншій брокерській компанії, заявив, що така поведінка йому не властива. Він сказав, що це сталося через те, що він приймав нові ліки, які викликали у нього сильну спрагу, і він був у стані сильного стресу.

Відповідно до постанови про згоду, Роуз погодився сплатити дисциплінарне стягнення у розмірі 20 000 доларів, а також 2 500 доларів як виконавчі витрати.

Нагадаємо, студента, який загубив телефон, потролили через список цілей на екрані блокування. У Мережі показали, що там було.

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