Агресивні підлітки захоплюють міста: поліція вже затримала десятки людей

Пляж / © Associated Press

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На узбережжі графства Кент у Великій Британії поліція розпочала посилені літні заходи безпеки після скарг місцевих жителів і підприємців на зростання антисоціальної поведінки, пов’язаної з підлітковими компаніями. За словами мешканців, під час вихідних наприкінці травня популярні курортні міста зіткнулися з випадками хуліганства, вживання алкоголю неповнолітніми, залякування та злочинами, пов’язаними з наркотиками.

Про це повідомило видання Daily Star.

Найбільше повідомлень про порушення надходило з Маргейта, Бродстерса та Рамсгейта. У соціальних мережах з’являлися відео з великими скупченнями молоді на пляжах під час спекотної погоди. За словами підприємців, відпочинок нерідко супроводжувався гучною музикою, розпиванням алкоголю, конфліктами з місцевими мешканцями та працівниками закладів, а також агресивною поведінкою окремих відвідувачів.

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Керівник школи серфінгу Kent Surf School у затоці Вікінг Ендрю Вебб розповів, що проблема триває вже близько трьох років. За його словами, молоді люди часто приносили із собою алкоголь, а після цього виникали випадки агресивної поведінки.

Про схожі труднощі повідомили й інші представники бізнесу. У кафе Viking Bay розкритикували тих, хто приїзджає «просто для того, щоб створити проблеми, зняти хаос для соціальних мереж та не поважати наше місто», розповівши, що деякі заклади були змушені закритися раніше через порушення порядку та залякування.

За інформацією поліції Кенту, від 29 до 31 травня у Маргейті та Бродстерсі затримали 52 особи, а також провели вісім арештів. Серед зафіксованих правопорушень — невиконання вимог про розосередження, зберігання наркотиків із наміром збуту та порушення громадського порядку. Крім того, в інших районах Танета правоохоронці затримали майже 40 осіб і видали низку наказів про розгін натовпів.

Суперінтендант поліції Кенту Роб Марш наголосив, що боротьба з антисоціальною поведінкою триває постійно, однак у літні місяці навантаження суттєво зростає через наплив туристів. Серед проблем, які перебувають під особливою увагою правоохоронців, він назвав розпивання алкоголю в громадських місцях, використання катапульт, що можуть завдавати шкоди майну та тваринам, а також небезпечне керування електросамокатами.

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Окремо поліція розслідує загибель чайки в парку П’єрмонт у Бродстерсі. Про інцидент стало відомо 1 червня. За попередніми даними, птах зазнав травми голови, яку могли спричинити постріл із пневматичної зброї або удар із катапульти. Подібні випадки раніше фіксувалися в Герн-Бей та на острові Шеппі.

Статистика свідчить, що від червня до серпня 2025 року в Кенті зареєстрували 10 225 випадків антисоціальної поведінки. Це становило майже третину всіх подібних інцидентів за рік і стало найвищим квартальним показником. Найчастіше йшлося про порушення громадського порядку через великі скупчення людей, хуліганські дії, поведінку в стані сп’яніння та інциденти за участю транспортних засобів.

У поліції заявили, що впродовж літа продовжать посилене патрулювання, проводитимуть спеціальні операції та за потреби застосовуватимуть заходи щодо розосередження натовпів. Такі дії вже здійснюють не лише в курортних містах, а й у Грейвсенді, Севеноуксі та Чатемі.

Нагадаємо, у Великій Британії спалахнув резонансний скандал після оприлюднення відео, на якому зафіксовано останні хвилини життя 18-річного Генрі Новака. На записі видно, як правоохоронці затримують студента, який мав смертельні поранення.

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