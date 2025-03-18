Актор із "найбільшим у світі пенісом" розповів про проблеми у сексі – фото

Чоловік, який стверджує, що має найбільший у світі член, розповів про деякі труднощі, з якими йому довелося зіткнутися через це.

Про це пише LADbible.

Свого часу Джона Фелкон став знаменитістю через свої розміри, але він наполягає, що це не блиск і гламур, попри те, що багато чоловіків можуть так подумати.

54-річний чоловік не перший, хто скаржиться на негативні наслідки великого пеніса: британець Метт Барр, статевий член якого був визнаний "найбільшим медично підтвердженим пенісом у світі", також жалівся, як на його повсякдення впливає інтимна частина тіла.

Фелкон стверджує, що його пеніс має розмір 20 см у спокійному стані і 34 см – в ерегованому, додавши, що він "товстіший за його зап'ястя".

Американець є ведучим подкасту і актором, і навіть з'явився в програмі This Morning на каналі ITV, щоб розповісти про свою ситуацію.

Зокрема, він похизувався, що займався сексом із декількома знаменитостями зі списку А: "Так, я спав зі знаменитостями, зокрема з номінантами на "Оскар" і лауреатами "Оскара". Але я не можу про це говорити. Я навіть не можу сказати, чи це були чоловіки, чи жінки – це дуже обмежений список, тому я не хочу його занадто звужувати. Це була не Меріл Стріп – я просто залишу все як є".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Джона поскаржився, як його статевий член завадив знайти роботу мрії. Попри те, що він отримував пропозиції стати частиною індустрії для дорослих, він відмовлявся від них протягом багатьох років на користь акторської кар'єри в телевізійних шоу та повнометражних фільмах. Втім, увага, яку він отримав через розмір свого пеніса, заважала йому пройти кастинг.

Він стверджував, що коли режисери або продюсери шукають його в Інтернеті, вони бачать статті та відео про його чоловічу мужність і миттєво відмовляються від найму.

Попри те, що він проти знімань у порно, Фелкон зізнався, що йому пропонували гроші за фотографії його пеніса і секс із зацікавленими людьми.

Американець стверджує, що отримав 500 доларів за позування в білизні для декількох знімків для однієї жінки, а інша заплатила 1000 доларів за секс з ним, що, за його словами, "підживлює його его".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Однак, Джона зізнався, що вважає за краще приховувати свою випуклість, додавши: "Я, як правило, ношу мішкуваті або плісировані штани, щоб залишатися "інкогніто".

І, судячи з усього, його пеніс не припинив рости, як він пояснив: "З якихось причин він став товстішим настільки, що я не можу займатися оральним сексом, а статевий акт вимагає дуже повільного введення. Мені також важче досягти повної ерекції – хоча, я думаю, це функція віку".

Раніше він також розповідав, що хоче пожертвувати свій пеніс Ісландському музею фалосів після своєї смерті.

Нагадаємо, Метт Барр розповів, як приховує свій гігантський орган. Він вдається до певних хитрощів у виборі вбрання.

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