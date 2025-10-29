На весіллі у Гобітоні з’явився неочікуваний гість: реакція молодят підкорила Мережу (відео)

Наречені / © pexels.com

Пара, яка обрала для своєї весільної церемонії культове місце зйомок фільмів «Володар перснів» та «Хоббіт» — Гобітон у Новій Зеландії — пережила справжній шок, коли на святі з’явився несподіваний, але дуже бажаний гість.

Про це пише Mirror.

Хоча більшість молодят прагне уникнути несподіванок у свій головний день, ця пара отримала спогад на все життя. Офіційний акаунт Hobbiton Tours поділився у TikTok вірусним відео, що зафіксувало момент, коли на весілля увірвався актор із «Володаря перснів».

«Ви одружуєтесь у Ширі, і неочікуваний гість зриває ваше весілля», — йшлося у тексті до відео.

Фродо Беггінс на весільній церемонії

На кадрах видно, як до місця проведення церемонії, що відбувалася на тлі знаменитих круглих будинків хоббітів, наближається група з чотирьох чоловіків. Коли один із них обіймає весільного фотографа, гості починають голосно ахати, усвідомивши, хто перед ними.

Гості, а також наречений і наречена, були абсолютно шоковані, коли зрозуміли, що до них завітав не хто інший, як Елайджа Вуд — виконавець ролі Фродо Беггінса.

Фотограф швидко провів Елайджу до молодят. Актор потиснув їм руки. Після чого пара разом з Вудом позувала для спільної фотографії під квітковою аркою, під бурхливі оплески та радість гостей. Перед тим, як швидко піти, щоб церемонія могла продовжитися, ведучий весілля також встиг сфотографуватися зі зіркою.

Вірусний ефект та реакція мережі

Відео швидко набрало популярності, зібравши понад 16,7 мільйона переглядів лише за перший день. Глядачі у Мережі були так само здивовані, як і самі молодята, і активно жартували про несподіваного гостя:

«Несподівано, ніби це не його галявина перед будинком,» — коментували користувачі.

«Ви ускладнюєте переконання мене, що він там не живе,» — додав інший.

«Це як вінчатися в церкві, а потім заходить Ісус,» — порівняв ще один коментатор.

Незважаючи на короткі суперечки в Мережі щодо того, чи був це Елайджа Вуд, чи актор, який грав Піппіна (Біллі Бойд), офіційний акаунт Hobbiton Tours опублікував додаткові фотографії з події, підтвердивши, що це був саме Елайджа Вуд, який зробив весілля цієї пари по-справжньому легендарним.

