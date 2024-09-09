Актор заробив шалену суму за кожен укус справжніх бджіл, що вилітали з його рота – відео

Актори доходять до крайнощів заради своїх ролей, але цей випадок може перевершити всі інші.

Американський актор Тоні Тодд заробив 27000 доларів за те, що його покусали бджоли під час знімань стрічки "Кендімен" Бернарда Роуза (1992).

Про це пише LADbible.

У фільмі йдеться про історію жахливої міської легенди – Кендімена. Абсолютна класика жахів мала бюджет лише 8-9 мільйонів доларів, але стала касовим хітом і заробила понад 25 мільйонів доларів у США, згідно з IMDB.

Актори виконували свої ролі з неймовірною самовіддачею. Наприклад, є одна культова сцена, в якій Гелен потрапляє до лігва Кендімена, де вона віддається йому в обмін на викрадену ним дитину. Потім Кендімен оголює відкриту закривавлену грудну клітку, повну бджіл, які повзають аспіранткою, а ще більше бджіл вилазить з його рота. Бджоли, які дошкуляють парі, насправді були справжніми, що коштувало акторові чималого гонорару.

Адвокат Тодда заявив, що оскільки вони вирішили використати справжніх комах, укуси Тодда були практично неминучі, і тому йому мали заплатити 1000 доларів за кожен укус, який він витримав.

Бджіл було колосальні 200 000. Тодда вжалили 27 разів, а це означає, що він забрав додому $27000 за свої неприємності.

Якби це була його партнерка по сцені, вона могла б попросити набагато більше грошей, враховуючи, що у неї смертельна алергія на бджіл, і на знімальному майданчику були парамедики на випадок, якби її теж вжалили. На щастя, Вірджинія Медсен не постраждала, що, враховуючи, з якою кількістю бджіл їм довелося працювати, можна назвати дивом.

Потенційно смертельний трюк був того вартий, оскільки сама сцена залишається однією з найбільш культових у жанрі.

Нагадаємо, нещодавно 57-річного чоловіка 240 разів ужалили оси. Йому довелося вводити морфій.

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