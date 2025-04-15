Акторка стала мамою доньки свого сина: фото дівчинки та історія, що шокувала

Ана Обрегон із Анітою / © instagram.com/ana_obregon_oficial

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Іспанська акторка Ана Обрегон, яка стала мамою доньки свого сина, показала нові фото дівчинки та поділилася подробицями про виховання малечі.

Знаменитість потрапила до заголовків новин декілька років тому після того, як ухвалила досить своєрідне рішення, пов’язане зі спермою свого померлого сина. Ана Обрегон була убита горем, коли її син Алесс Лекіо помер від раку 2022-го у віці 27 років, але сподівалася виконати його «останнє бажання», яке, за її словами, полягало в тому, щоб мати дитину.

За допомогою сурогатного материнства, використовуючи сперму померлого Алесса, у березні 2023 року на світ з’явилася Аніта.

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«Ця дівчинка не моя дочка, вона моя онука. Вона донька Алесса, і коли вона виросте, я розповім їй, що її тато був героєм, щоб вона знала, хто він і як вона повинна ним пишатися», — сказала Ана в інтерв’ю ¡Hola! у квітні 2023 року.

Аніта грається на тлі фото свого батька / © instagram.com/ana_obregon_oficial

Днями, виступаючи на іспанському телебаченні, Ана розповіла про радість, яку вона відчуває від спілкування з малечею, попри те, що все ще оплакує втрату Алесса.

Вона сказала: «Мій дім наповнений м’якими іграшками. У мене навіть є маленький басейн з м’ячами, куди вона змушує мене пірнати».

Однак Ана додала, що взаємодіяти з маленькою Анітою, наприклад, брати її на руки, стає все важче, оскільки дитина стає старшою, а у акторки болить спина.

Знаменитість також розповіла про шок, який вона пережила, дізнавшись, що у її маленького сина агресивний рак. 70-річна жінка продовжила: «Ми живемо все життя з думкою, що ми вічні і нічого не відбудеться. І раптом, одного дня, у 25 років, тобі кажуть, що у тебе агресивний рак. Ти думаєш: «Це не те, що тобі казали в дитинстві». Тому у мене набагато більше страхів з Анітою, ніж коли у мене був Алесс».

Ана Обрегон із Анітою / © instagram.com/ana_obregon_oficial

Коли Ана публічно оголосила, що дитина була зачата за допомогою сурогатного материнства, це спричинило ажіотаж в Іспанії через унікальність ситуації і той факт, що сурогатне материнство в країні є незаконним.

Всиновлення дитини, яка народилася за кордоном, є законним, однак Аніта народилася за допомогою сурогатного материнства в США. Після народження Ана усиновила дитину, що зробило її законною опікункою.

Раніше, розповідаючи про страждання від втрати сина, Ана сказала, що після смерті Алесса вона вважала себе «мертвою протягом трьох років». Вона зазначила, що поява Аніти «воскресила її».

Аніта / © instagram.com/ana_obregon_oficial

В інтерв’ю ¡Hola! з нагоди другого дня народження онучки Ана зізналася: «Я знаю, що ніколи більше не відчую того щастя, яке я мала, коли Алесс був зі мною. Цей біль ніколи не зникне. Ви не можете прийняти або пережити смерть дитини. Зрештою, ти розумієш, що ніколи не зможеш змиритися з їхнім відходом. На щастя, Аніта тепер заповнює мої дні. Я була мертва протягом трьох років від смерті Алесса до народження Аніти… Життя — це ковток свіжого повітря».

Нагадаємо, народилася перша у світі дитина, яку зачав робот зі штучним інтелектом.