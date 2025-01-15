Акторка, яка вийшла заміж за зведеного брата, народила первістка: фото та історія кохання пари

Австралійська акторка, яка вийшла заміж за свого зведеного брата, оголосила, що вони стали батьками донечки.

Скарлет Вас та її обранець Тайо Річчі стали зведеними братом і сестрою після того, як закохалися.

29-річна Вас і 27-річний Річчі вперше зустрілися в підлітковому віці, а потім почали зустрічатися, коли виросли. Вони одружилися у вересні 2023 року – незабаром після того, як їхні батьки побралися.

Вас і Річчі усвідомлюють, що історія їхнього кохання нетрадиційна, але їх не бентежить жодна критика.

"Чесно кажучи, це не впливає на нас, тому що ми маємо одне одного, – сказала Скарлет news.com.au в листопаді 2024 року. – Нам було близько 13 років, коли ми вперше познайомилися через спільних друзів. Наші сім’ї знали одна одну і вони познайомили нас, можна сказати. Отже, ми знайомі дуже давно".

Скарлет Вас і Тайо Річчі / Фото: instagram.com/scarletvas

Скарлет Вас і Тайо Річчі / Фото: instagram.com/scarletvas

Пара одружилася 9 вересня 2023 року на острові Міконос, Греція. Через рік закохані оголосили про вагітність, а в грудні Вас народила дівчинку.

Скарлет Вас і Тайо Річчі з донькою / Фото: instagram.com/scarletvas

Скарлет Вас і Тайо Річчі з донькою / Фото: instagram.com/scarletvas

Нагадаємо, жінка вийшла заміж без власної згоди. Вона дізналася про своє заміжжя через два місяці.

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