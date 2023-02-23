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Акула-монстр на пляжі пошматувала чоловіка на очах у переляканих туристів: хижачку спіймали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3025
Час на прочитання
1 хв
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Акула-монстр на пляжі пошматувала чоловіка на очах у переляканих туристів: хижачку спіймали

Фото: ladbible.com

Місцева влада заявила, що спіймала акулу.

В Австралії величезна акула на очах у відпочивальників біля пляжу пошматувала 59-річного чоловіка. Потерпілий помер від отриманих травм. 

Про це пише ladbible.com. 

Турист Кріс Девіс відпочивав у Новій Каледонії. За 150 метрів від берега на нього напала величезна акула-монстр. Хижачка шматувала чоловіка на очах в інших відпочивальників. Потерпілого витягнули очевидці, які намагались врятувати чоловіка, проте він від отриманих травм помер. Рятувальники майже 20 хвилин реанімували Кріса. 

Незадовго після інциденту місцева влада заявила, що спіймала чотириметрову тигрову акулу, яка вбила чоловіка.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

З'явилися фотографії, на яких хижака піднімають на борт човна неподалік від місця нападу на австралійця. У чоловіка залишилась дружина та троє дорослих дітей. Пляж, на якому стався напад, досі закритий. 

Нагадаємо, акула напала на 59-річного чоловіка в неділю, 19 лютого. 

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Дата публікації
Перегляди
3025
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