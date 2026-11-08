Акули оточили плавця посеред Амазонки, але раптом з'явилися дельфіни: чим усе закінчилося

Дельфіни. Ілюстративне зображення / © unsplash.com

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Словенський марафонський плавець Мартін Штрел, який став першою людиною, що подолала всю Амазонку від витоку до океану, розповів як під час зустрічі з агресивними акулами йому несподівано прийшли на допомогу дельфіни. Вони вступили з хижаками у сутичку просто під водою.

Про цю неймовірну історію спортсмен розповів в інтерв’ю виданню Unilad.

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Мартін Штрел, відомий під прізвиськом «Людина великої річки» (Big River Man), згадав один із найнебезпечніших епізодів своєї кар’єри. Під час подолання Амазонки він двічі стикався з тупорилими акулами — хижаками, які становлять серйозну загрозу навіть для досвідчених плавців.

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«Плавати з тупорилою акулою — це дуже, дуже, дуже ризиковано», — зазначив спортсмен.

Однак під час однієї із зустрічей сталося те, чого він зовсім не очікував. Штрел, який за освітою є музикантом, вирішив покликати дельфінів під водою. На його подив, тварини відгукнулися на заклик і наблизилися до нього.

«Я кликав їх, і вони допомогли мені, вони прийшли на допомогу. Уявляєте?» — розповів плавець.

За словами Штрела, дельфіни вступили в сутичку з акулами, які поводилися надзвичайно агресивно. Самих дельфінів він описав як дуже приязних тварин, які фактично стали на його захист.

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Цікаво, що цей епізод залишився незадокументованим. Усю експедицію супроводжували оператори, однак саме в момент небезпечної зустрічі камери не працювали.

«Це було не до зйомок. Це дуже особливий момент, який тривав лише пару хвилин», — пояснив Штрел.

Він стверджує, що подібна ситуація трапилася двічі. Плавець також зізнався, що шкодував через відсутність відеозапису, адже вважав цю історію особливо важливою для дітей, яким вона могла б продемонструвати незвичайні взаємини між людьми та дикими тваринами.

5268 кілометрів серед смертельних небезпек

Історія з акулами та дельфінами — лише один із небезпечних епізодів грандіозної експедиції Штрела. У 2007 році він подолав приблизно 5268 кілометрів Амазонки за 66 днів, ставши першою людиною, якій вдалося пропливти всю річку від витоку до океану.

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Щодня спортсмен проводив у воді близько 12 годин, долаючи від 70 до 100 кілометрів. Його супроводжувала команда приблизно з 50 осіб, однак навіть така масштабна експедиція не могла повністю захистити учасників від небезпек амазонських джунглів.

Серед загроз були отруйні змії, каймани, піраньї, сильні шторми та непередбачувані течії. За словами плавця, одного разу він випадково торкнувся величезного каймана, який перебував біля супроводжувального човна.

Не менш серйозною проблемою стали піраньї. Штрел стверджує, що риби неодноразово нападали на нього, залишаючи глибокі рани на спині. Відтоді в нього залишилися шрами.

Щоб уберегти плавця, команда використовувала незвичайний спосіб відволікання хижих риб — відра з кров’ю, які мали приваблювати пірань подалі від місця, де перебував спортсмен.

Небезпеку становили й погодні умови. Шторми на річці могли спричиняти хвилі заввишки до шести метрів, а в місцях злиття великих водних потоків виникали потужні вирви та хаотичні течії, здатні перевертати човни.

Окремо команді довелося подбати про захист від річкових піратів. Щоб уникнути нападів, експедиція змінювала місце стоянки вночі, а на завершальному етапі маршруту плавця супроводжували військова охорона та служба безпеки.

Як Штрел став «Людиною великої річки»

Любов до плавання у Штрела з’явилася ще в дитинстві. Він виріс у невеликому словенському містечку Мокроног, де проводив багато часу біля річки Крка. Саме там сформувалося його захоплення відкритою водою.

Серйозно займатися марафонським плаванням він почав у 1990-х роках. У 1992 році подолав 105 кілометрів річкою Крка за 28 годин, а згодом почав братися за значно масштабніші виклики.

2000 року проплив усю довжину Дунаю — близько 3000 кілометрів.

2002 року подолав приблизно 3800 кілометрів Міссісіпі за 68 днів. Під час експедиції, за повідомленнями, у нього навіть влучила блискавка.

2004 року здійснив заплив річкою Янцзи в Китаї, відомою значним рівнем забруднення води.

2007 року підкорив Амазонку, подолавши приблизно 5268 кілометрів за 66 днів.

Його амазонська експедиція стала найбільш відомим досягненням і принесла йому міжнародну популярність. Водночас сам Штрел наголошує, що ніколи не сприймав успішне завершення таких запливів як щось гарантоване.

«Кожен день був абсолютно новим днем», — згадує він, порівнюючи подорож Амазонкою з грою в покер, у якій неможливо передбачити наступний хід.

Рекорди для привернення уваги до екології

Попри екстремальний характер своїх експедицій, Штрел стверджує, що його головною метою ніколи не були лише спортивні рекорди. Своїми запливами він прагнув привернути увагу до проблем забруднення річок, збереження прісної води та захисту природного середовища.

Особливе занепокоєння спортсмена викликає знищення тропічних лісів Амазонії, які вирубують, зокрема, заради розширення сільськогосподарських угідь і пасовищ для худоби.

Він також застерігає щодо поширення мікропластику у воді та закликає молодь відповідальніше ставитися до довкілля.

«Річка — це не смітник, ми мусимо дбати про неї та про дику природу», — наголосив плавець.

Про його неймовірну подорож Амазонкою зняли документальний фільм «Людина великої річки» (Big River Man), який вийшов у 2009 році. Також Штрел написав книгу «Людина, яка підкорила Амазонку» (The Man Who Swam the Amazon), перекладену 27 мовами.

Навіть після всіх пережитих випробувань словенець не збирається відмовлятися від плавання. За його словами, попри поважний вік, він і досі тренується двічі на день.

Нагадаємо, глибоко у водах біля Маврикію в Індійському океані вчені виявили новий вид крихітної акули-ліхтарика. Довжина знайденої особини становить лише 21,5 сантиметра, тому вона може виявитися однією з найменших акул у світі.

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