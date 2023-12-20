Аквалангіст товаришує з 4,5-метровою акулою: неймовірна історія дружби тривалістю понад 20 років

Дайвер із Флориди стверджує, що вже майже 23 роки товаришує з 4,5-метровою акулою за окликом Емма, описуючи її швидше як грайливого собаку, ніж як вищого хижака.

Про це пише The Sun.

Джим Абернеті та Емма вперше зустрілися 2001 року, коли він витяг у неї з пащі рибальський гачок, і відтоді вони нерозлучні. Щоразу, коли Джим заходить у воду в районі Тайгер-Біч на Багамах, вона підпливає до нього і треться головою на знак прихильності.

Джим Абернеті та Емма / Фото: The Dodo

Це не та поведінка, яку більшість людей очікують від величезної тигрової акули, яка може легко розірвати людину на частини.

"Що робить Емму такою особливою, так це те, що вона дійсно велика, величезна, і в неї є дуже приємний фактор, коли ти дивишся на неї так, ніби це, можливо, останнє, що ти робиш", - сказав Джим. "Але ви перебуваєте у воді деякий час, перш ніж розумієте, що вона така любляча і лагідна. Це не безмозкі монстри-людожери, а розумні істоти, такі ж, як кішки та собаки. З Еммою це все одно, що гратися зі своїм ретривером, це дуже весело і з любов'ю, і саме так я можу робити селфі".

Джим Абернеті та Емма / Фото: The Dodo

Джим пірнав у районі Тайгер-Біч 2001 року, коли вперше помітив гігантську тигрову акулу, що кружляла за декілька метрів від нього. Зрештою, вона підпливла до нього, і йому вдалося витягти рибальський гачок з рота, попри очевидний ризик.

Джим Абернеті та Емма / Фото: thesun.co.uk

Відтоді Абернеті декілька разів виймав з пащі Емми ще чотири гачки, і вони стали найкращими друзями.

Емма наближалася до Джима щоразу, коли він пірнав у її районі, і могла впізнати його, навіть якщо він змінював спорядження для дайвінгу. Згодом вона вивчила сигнали його рук – запрошення потерти їй голову – і Абернеті стверджує, що вона почала поводитися як грайливий собака, який любить, коли його гладять.

Джим Абернеті / Фото: thesun.co.uk

"Спроба описати, на що це схоже, дійсно змушує мене повірити, що англійська мова недостатньо хороша", - сказав Абернеті. "Мати зв'язок, який триває весь час, поки ви перебуваєте у воді, це так зворушливо і приголомшливо. Одна з найкращих речей, що трапилися зі мною, — це відкриття ніжної сторони акул".

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