Алігатор посеред ночі проник до будинку через собачі двері: чим усе закінчилося (відео)

Про небезпеку господарів дому попередив їхній собака.
У США алігатор проник до будинку пари посеред ночі.
Про це повідомляє katc.com.
Подружжя, яке нещодавно переїхало з Аризони до Луїзіани, прокинулося посеред ночі від гарчання їхнього собаки.
7-річна австралійська вівчарка за окликом Панда попередила господарів про небезпеку.
"Наша собака Панда випустила глибоке горлове гарчання і розбудила мою дружину, і вона постукала до мене, сказавши, що думає, що в будинку хтось є, тому я встав і пішов у коридор, щоб перевірити", — сказав Дон Шульц. "Я бачив фігуру алігатора".
Подружжя зателефонувало 911 і до їхнього будинку прибули співробітники охорони дикої природи та рибальства.
Подружжя розповіло, що 1,5-метровий алігатор увійшов через собачі двері. Вони сказали, що зараз встановили нові дверцята для улюбленця, які відкриваються лише за нашийником Панди.
Нагадаємо, мер міста одружився з крокодилицею. Давній ритуал весілля із рептилією повинен принести мешканцям мексиканського містечка процвітання та добробут.
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