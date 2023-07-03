Алігатор посеред ночі проник до будинку через собачі двері: чим усе закінчилося (відео)

У США алігатор проник до будинку пари посеред ночі.

Про це повідомляє katc.com.

Подружжя, яке нещодавно переїхало з Аризони до Луїзіани, прокинулося посеред ночі від гарчання їхнього собаки.

7-річна австралійська вівчарка за окликом Панда попередила господарів про небезпеку.

"Наша собака Панда випустила глибоке горлове гарчання і розбудила мою дружину, і вона постукала до мене, сказавши, що думає, що в будинку хтось є, тому я встав і пішов у коридор, щоб перевірити", — сказав Дон Шульц. "Я бачив фігуру алігатора".

Подружжя зателефонувало 911 і до їхнього будинку прибули співробітники охорони дикої природи та рибальства.

Подружжя розповіло, що 1,5-метровий алігатор увійшов через собачі двері. Вони сказали, що зараз встановили нові дверцята для улюбленця, які відкриваються лише за нашийником Панди.

Нагадаємо, мер міста одружився з крокодилицею. Давній ритуал весілля із рептилією повинен принести мешканцям мексиканського містечка процвітання та добробут.

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