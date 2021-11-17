Алкогольна лавина: на працівника складу звалилися 8-метрові стелажі з горілкою та пивом, відео

Чоловіка визволили з-під завалів та госпіталізували із переломами.
У місті Красноярську (РФ) на великому складі алкогольної продукції, який належить мережі магазинів "Російський Розгуляйка", сталася масштабна НП — раптово обвалилися велетенські стелажі із алкогольною продукцією.
Відео з камер спостереження опублікував Telegram-канал Baza.
На опублікованих кадрах видно, що працівник складу йде між багаторівневих стелажів, один з яких несподівано почав падати. Чоловік намагався сховатися всередині сусіднього стелажу, але той також завалився.
Красноярск и ящики с алкоголем pic.twitter.com/iiNPKUc2fG— M:ara (@gt_lozz) November 17, 2021
Місцеве управління МНС повідомило, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту дістали з-під завалу чоловіка, його госпіталізовано із переломами. Відомо, що довжина стелажів, які впали, становить 60 м, а висота - близько 8 м.
Імовірно, причиною їх падіння було порушення правил техніки безпеки. Розмір матеріальних збитків поки не повідомляється.
Нагадаємо, раніше у російському місті Липецьку на складі коксохімічного цеху Новолипецького металургійного комбінату пролунав потужний вибух.
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