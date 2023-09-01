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Альпініст впав у глибочезну тріщину на Евересті та застряг у снігу: відео неймовірного порятунку

Альпініст впав у глибочезну тріщину на Евересті та застряг у снігу: відео неймовірного порятунку

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1289
Час на прочитання
2 хв
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Альпініст впав у глибочезну тріщину на Евересті та застряг у снігу: відео неймовірного порятунку

Порятунок альпініста на Евересті / Фото: скриншот з відео

Глядачі від побаченого на мить припинили дихати.

Еверест ховає у собі безліч небезпек для кожного сміливця, який прагне підкорити вершину.

На жаль, багато людей не повертаються після спроби піднятися на найвищу гору у світі. А деякі навіть стали орієнтирами на шляху для інших альпіністів.

Проте одному чоловікові вдалося уникнути цієї долі, оскільки його товариші організували неймовірний порятунок. Альпініст впав у глибоку щілину та застряг там по пояс.

Відео, зняте рятувальниками та опубліковане в TikTok, показує величезну дистанцію, з якої він упав, причому вершина здається дуже далекою.

У ролику видно, як двоє інших альпіністів метушилися навколо чоловіка, щоб витягнути його і доставити до безпечного місця. Там він зміг отримати медичну допомогу.

@gesmantamang We rescued Nima Sherpa on Mount Everest after he fell into a deep crevasse between camp 1 and camp 2 ⚠️ #Everest #Rescue #mounteverest #tiktokviral #fyp #climbing #nepal #news #freezing ♬ som original - ✞

У повідомленні йдеться, що ця тріщина розташована між першим та другим табором на горі. Після них йдуть третій та четвертий табори перед останнім відрізком шляху до вершини величезної гори.

Люди у коментарях поділилися своїм захопленням від порятунку.

  • Дякую, що ризикнули своїм життям, щоб урятувати його життя. Він, мабуть, дуже пишається тим, що має таких друзів, як ви, хлопці
  • Я не можу дихати, дивлячись на це
  • Шерпам доводиться так багато ризикувати, щоб заробляти на життя, що це божевілля
  • Ніколи не думав, що можна буде врятуватися після падіння в крижану тріщину. Чудова робота
  • О боже, моя клаустрофобія

Наразі відомо, що близько 322 людей загинули під час спроби підкорити Еверест. Деякі тіла навіть досі залишені на горі на очах у інших альпіністів, що проходять повз.

Нагадаємо, однорічний малюк побував у 23 країнах світу. На нього чекають ще дві нові країни під час цієї подорожі.

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Дата публікації
Перегляди
1289
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