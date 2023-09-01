Альпініст впав у глибочезну тріщину на Евересті та застряг у снігу: відео неймовірного порятунку

Еверест ховає у собі безліч небезпек для кожного сміливця, який прагне підкорити вершину.

На жаль, багато людей не повертаються після спроби піднятися на найвищу гору у світі. А деякі навіть стали орієнтирами на шляху для інших альпіністів.

Проте одному чоловікові вдалося уникнути цієї долі, оскільки його товариші організували неймовірний порятунок. Альпініст впав у глибоку щілину та застряг там по пояс.

Відео, зняте рятувальниками та опубліковане в TikTok, показує величезну дистанцію, з якої він упав, причому вершина здається дуже далекою.

У ролику видно, як двоє інших альпіністів метушилися навколо чоловіка, щоб витягнути його і доставити до безпечного місця. Там він зміг отримати медичну допомогу.

У повідомленні йдеться, що ця тріщина розташована між першим та другим табором на горі. Після них йдуть третій та четвертий табори перед останнім відрізком шляху до вершини величезної гори.

Люди у коментарях поділилися своїм захопленням від порятунку.

Дякую, що ризикнули своїм життям, щоб урятувати його життя. Він, мабуть, дуже пишається тим, що має таких друзів, як ви, хлопці

Я не можу дихати, дивлячись на це

Шерпам доводиться так багато ризикувати, щоб заробляти на життя, що це божевілля

Ніколи не думав, що можна буде врятуватися після падіння в крижану тріщину. Чудова робота

О боже, моя клаустрофобія

Наразі відомо, що близько 322 людей загинули під час спроби підкорити Еверест. Деякі тіла навіть досі залишені на горі на очах у інших альпіністів, що проходять повз.

Нагадаємо, однорічний малюк побував у 23 країнах світу. На нього чекають ще дві нові країни під час цієї подорожі.

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