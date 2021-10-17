Альтернатива презервативам: у Німеччині винайшли "ванночку для яєчок", яка робить чоловіка тимчасово безплідним

Альтернатива презервативам: у Німеччині винайшли "ванночку для яєчок", яка робить чоловіка тимчасово безплідним

Пристрій у формі чаші випромінює ультразвук, що обмежує вироблення і рухливість сперматозоїдів.

У Німеччині винайшли новий метод контрацепції для чоловіків — ванночку для яєчок, яка знижує активність сперматозоїдів за допомогою ультразвукових хвиль.

Про це інформує Daily Mail.

Випускниця Мюнхенського університету Ребекка Вайс розробила пристрій COSO, який вже називають "майбутнім чоловічої контрацепції".

Пристрій у формі чаші випромінює ультразвук, що обмежує вироблення і рухливість сперматозоїдів. Щоб скористатися пристроєм, потрібно налити в нього води, яка автоматично нагрівається до температури теплої ванни. Потім після досягнення потрібної температури, в ванночку треба помістити яєчка на 15 хв. Це повинно придушити розвиток сперматозоїдів, в результаті чоловік стане тимчасово безплідним. Процедури необхідно робити з інтервалом у два дні спочатку два тижні під наглядом лікаря, а потім кожні кілька місяців.

Вайс сказала, що пристрій все ще є концепцією, і до запуску ще дуже далеко, оскільки для його випробування знадобляться ретельні клінічні випробування. За її словами, "найважливіші етапи" дослідження будуть проведені протягом наступних двох-трьох років.

"Цей проєкт є настільки успішним, що до нас звернулося багато потенційних учасників дослідження та людей, зацікавлених у покупці продукту з усього світу", — розповіла науковиця.

Винахід вже отримав премію James Dyson Award — майже 3700 доларів. Це міжнародна премія в галузі промислового дизайну та інженерного проєктування.

Нагадаємо, що американські біологи розробили антитіла проти сперматозоїдів, що можуть замінити відомі види контрацепції.

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