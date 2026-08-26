Альтернатива Мальдівам є у Туреччині: куди їхати за білими пляжами та бірюзовою водою

Турецькі Мальдіви. Фото: Glocal Citizen/CC BY-SA 4.0

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Туреччина — це не лише переповнені пляжі Анталії, повітряні кулі Каппадокії та визначні пам’ятки Стамбула. За межами популярних туристичних маршрутів є місця з бірюзовою водою та білосніжними берегами, покинутими поселеннями й тихими островами.

Про це повідомило видання Interia.

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Для мандрівників, які хочуть уникнути великих курортів і побачити іншу Туреччину, варто звернути увагу на озеро Салда, місто-привид Каякьой та острів Бозджаада.

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Озеро Салда — «турецькі Мальдіви»

У провінції Бурдур на південному заході країни розташоване озеро Салда, яке через незвичайні краєвиди часто називають «турецькими Мальдівами».

Його береги вкриті дуже світлим, майже білим піском, а прозора вода залежно від ділянки має відтінки від бірюзового до насиченого блакитного. Салда також належить до найглибших і найчистіших озер Туреччини. Навколо нього ростуть соснові ліси та оливкові гаї.

Окремою особливістю місцевості є мінеральний склад берегів. Вважається, що він може бути корисним для людей із певними проблемами шкіри.

Каякьой — покинуте місто біля популярного курорту

Зовсім іншу атмосферу пропонує Каякьой, розташований приблизно за 13 км від Фетхіє. Колись тут було грецьке поселення Левіссі, мешканці якого займалися торгівлею, ремеслами та сільським господарством.

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На початку XX століття населений пункт спорожнів після обміну населенням між Туреччиною та Грецією. Від колишнього міста залишилися понад 500 кам’яних споруд, серед яких житлові будинки, школи та церкви.

Тепер Каякьой фактично перетворився на музей просто неба. Кам’яні руїни на зелених схилах у оточенні гір Таурус різко контрастують із гамірними курортами сусіднього узбережжя.

Бозджаада — острів для тихого відпочинку

Ще одна альтернатива популярним курортам — невеликий острів Бозджаада в північній частині Егейського моря. Масовий туризм тут менш відчутний, а місце зберегло поєднання грецької та турецької архітектури.

На вузьких вулицях можна побачити пастельні будинки з дерев’яними віконницями та великою кількістю квітів. Бозджаада також має давні традиції виноробства, тому значну частину місцевих пагорбів займають виноградники.

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Острів приваблює піщаними пляжами та ресторанами зі свіжими морепродуктами. Серед головних історичних пам’яток — місцевий замок, який є зразком оборонної архітектури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 15 дивовижних місць дикої природи, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.

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