Альона українською: який правильний варіант імені

В українському просторі жіночі імена Олена та Альона є надзвичайно поширеними, проте їхня етимологічна приналежність та історична коректність викликають багато суперечок. Часто в сучасному вжитку трапляються імена, які насправді мають російське або радянське походження, а не є питомо українськими. Ми детально розібралися, чи тотожні ці два імені, яке з них є традиційним для української мови та що вони означають.

«Олена» — походження та значення імені

Ім’я Олена має глибоке, канонічне коріння в українській культурі. Воно походить від давньогрецького імені Ἑλένη (Гелене), що перекладається як «світоч», «смолоскип» або «сонячне світло».

До української мови це ім’я потрапило через старослов’янське посередництво. Ключовим моментом є його фонетична трансформація — для східнослов’янських мов (включно з українською) типовим є явище «окання» — заміна початкового звуку «є» (від Єлена) на «о». Завдяки цьому Єлена перетворилася на Олену, і саме ця форма є традиційно українською та зафіксована у словниках як норма.

«Альона» як розмовний варіант

Натомість ім’я Альона розглядається мовознавцями як розмовний (просторічний) варіант, утворений від тієї ж основи — імені Єлена. У цьому «Альона» і в українській, і в російській мовах виконує схожу функцію спрощеної або неофіційної форми.

Однак, з погляду традиційної української літературної мови, правильною є форма «Олена». У цьому легко переконатися, звернувшись до класичних творів української літератури: героїнь на ім’я Альона там майже не знайдеш, тоді як персонажок на ім’я Олена — чимало.

Таким чином, з погляду етимології та історичної норми, Олена — питомо українська, традиційна форма. Альона — похідний варіант, який набув самостійності, але має ознаки просторіччя та є ближчим до російської мовної традиції.

Пестливі форми та повага до імені

Для імені Олена існує чимало красивих пестливих форм, які відповідають правилам української мови та традиції: Оленка, Оленочка, Оленця, Оленуся.

Незважаючи на етимологічний пріоритет «Олени», в сучасній Україні ім’я Альона офіційно існує і є поширеним. В офіційних документах та при зверненні слід використовувати те ім’я, яке зафіксоване у свідоцтві про народження особи. Повага до людини вимагає вживати саме той варіант імені, який є її офіційним.

