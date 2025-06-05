"Амеба, що поїдає мозок": у Техасі жінка померла через промивання носа

Naegleria fowleri. Фото: Dr. James Roberts

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У штаті Техас 71-річна жінка померла від первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ) після того, як кілька разів промила ніс некип’яченою водою з водопроводу автофургона. Збудником стала Naegleria fowleri — мікроскопічна амеба, яка проникає в мозок через носову порожнину та «їсть» його тканини.

Про це повідомило видання Science Alert.

Naegleria fowleri — мікроскопічний організм, який живе у теплій прісній воді: озерах, ставках або навіть недостатньо очищеній водопровідній воді. Зазвичай зараження відбувається під час купання, але в цьому випадку амеба потрапила в організм через промивання носа некип’яченою водою.

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Пацієнтка використовувала воду з баку автофургона, яка, ймовірно, довгий час стояла у теплому середовищі, створюючи ідеальні умови для розмноження патогенів. Через чотири дні після процедур у неї з’явилися симптоми: головний біль, гарячка, нудота, а потім — судоми, галюцинації та смерть через вісім днів.

Дослідники не знайшли Naegleria fowleri у зразках води, але виявили, що рівень дезінфекції був недостатнім. Вода була каламутною, що свідчило про слабке очищування. Оскільки зразки брали через 23 дні після зараження, точне джерело інфекції встановити не вдалося.

Фахівці наголошують: для промивання носа слід використовувати тільки дистильовану або стерилізовану воду. Амеба активізується в теплих умовах і через нюховий епітелій досягає мозку, знищуючи нейрони. Інфекція швидко прогресує, а смертність від неї надзвичайно висока.

Нагадаємо, в небі над Манчестером помітили НЛО у формі кулі.

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