Американці зазнімкували два відео незвичних явищ у небі: у соцмережах пишуть про НЛО

Американці зазнімкували два відео незвичних явищ у небі: у соцмережах пишуть про НЛО

Перше відео "з НЛО" зняли у Каліфорнії, інше — у Південно-Китайському морі.

Американці зазнімкували на небі незвичні повітряні явища. У Мережі вже заговорили, що це не що інше, як НЛО.

Про це інформує Сomplex.

Кадри були зняті 9 грудня у Каліфорнії. На них видно безліч незрозумілих світлових форм, які рухаються. За словами жінки, що проводила зйомку, світло вперше помітив її онук, коли виносив сміття.

Інше відео було зняті пілотом, який літав над Південно-Китайським морем. У ролику показано три групи таємничих світлових утворень, які рухаються крізь хмари поблизу Гонконгу, перш ніж швидко зникнути.

Як повідомляє Independent, 53-секундне відео було знято 24 листопада — того самого дня, коли Міністерство оборони США оголосило про створення оперативної групи з розслідування НЛО.

Раніше американська розвідка опублікувала доповідь про 144 спостереження за таємничими літаючими об’єктами, походження яких не вдається встановити. Тоді наголошувалося, що деякі об'єкти, "мабуть, рухалися всупереч відомим законам аеродинаміки".

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