Американець під час різдвяної телефонної лінії образив президента Байдена: що сталося

Чоловік сказав фразу Let's go Brandon.

Американець під час різдвяної телефонної лінії з дітьми, яку організовує Білий дім, сказав завуальовану образливу фразу на адресу президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 24 грудня, коли Джо Байден разом з дружиною Джилл відповідали на дзвінки, що надходили до "Служби відстеження шляху Санта-Клауса". Під час телефонної лінії батько чотирьох дітей Джаред Шмек з Орегона привітав родину глави держави зі святом. Втім, після цього сказав: "Я сподіваюся, що у вас теж буде чудове Різдво. Веселого Різдва. Вперед, Брендоне! (Let's go Brandon)".

Президент Байден відповів: "Вперед, Брендон! Я згоден". Потім він поцікавився у присутніх: чи дійсно чоловік мешкає в Орегоні.

BREAKING: Joe Biden was taking calls from the NORAD Santa tracking program and a dad ended the call with "Merry Christmas, and Let's Go Brandon."



Biden replied with: "Let's Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/Hc0pLWGRx1 — Benny (@bennyjohnson) December 24, 2021

Згодом Джаред Шмек пояснив пояснив, що не збирався таким чином продемонструвати неповагу до очільника Білого дому. "Я нічого не маю проти пана Байдена, але я засмучений, тому що вважаю, що він міг би робити свою роботу краще", - сказав він The Oregonian.

Слід зауважити, що фразу "Let's go Brandon" використовували противники Байдена замість нецензурної лайки на його адресу. Почалося з того, що якось під час автомобільних перегонів вболівальники на трибунах скандували лайки на адресу Байдена. Одна з журналісток в цей момент брала участь у переможця Брендона Браун. Їй здалося, що натовп вітає гонщика і скандує: "Вперед, Брендон!"

Вислів друкують на футболках, а футбольні фани скандують її під час матчів. Крім того, "Let's go Brandon" написали на банері, який був прикріплений до літака, що кружляв над мітингом прихильників Дональда Трампа.

Як повідомлялося, у американського президента Джо Байдена з'явився новий собака. Це німецька вівчарка на прізвисько Командор. Відео з цуценям, яке бігає галявиною перед президентською резиденцією, Байден виклав у своїх соцмережах.

Читайте також: