Американець спалив свій будинок, намагаючись вигнати змій: фото

Чоловік намагався викурити плазунів димом тліючого вугілля.

В американському містечку Пулсвіллі, що приблизно за 40 кілометрів від столичного Вашингтона, вщент згорів будинок місцевого мешканця, який намагався в дивний спосіб позбутися змій, які, начебто, там завелися, ховаючись в холодну пору у щілинах.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Загорання почалося в підвалі, де чоловік розклав тліюче вугілля, щоб дим розходився по будинку. Однак, жарини опинилися надто близько до легкозаймистих матеріалів. За короткий час полум’я охопило всю будівлю.

Над ліквідацією пожежі працювали 75 вогнеборців, однак будинок згорів дотла. Збитки оцінюються в $1 млн. Про те, як себе почувають змії, нічого не відомо.

Нагадаємо, цього літа у Шевченківському районі Львова помітили трьох гадюк. На момент виявлення отруйні змії були уже мертвими.

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